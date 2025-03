Ley de residencia: ¿reto difícil o imposible?

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

No hay nada imposible, dijo Fernando Clavijo al Parlamento de Canarias el pasado lunes durante el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad. Aunque siendo realistas, es «difícil» que el Gobierno de CC pueda sacar adelante su idea de limitar por ley la residencia de extranjeros así como la compra de vivienda habitual. Tropieza la propuesta con la legislación europea y tampoco parece que sea la solución a los problemas de superpoblación que tienen algunos municipios del archipiélago, ni tampoco que vaya a propiciar el acceso mayoritario y a precios asequibles de la vivienda. ¿O sí?

Sea como sea, la idea está ahí y el presidente de Canarias ha anunciado que para ello pondrá en marcha «una ofensiva político-jurídica» con el fin de redefinir el acceso a la condición de residente en el archipiélago, además de frenar la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros. Y en esa línea tendrá que negociar con el Estado y la Unión Europea «nuevas reglas» encaminadas a frenar el crecimiento poblacional en las islas.

Para Clavijo es «evidente que el ritmo de crecimiento demográfico de Canarias no es compatible con una convivencia equilibrada en nuestro entorno», por lo que el Gobierno autonómico emprenderá una estrategia político-jurídica para «poder redefinir esas reglas de juego haciendo valer nuestra condición de región ultraperiférica». «Exigiremos que se actualice y se adapte la normativa comunitaria a los cambios que se han producido en los últimos 45 años desde nuestra entrada en la UE para hacer frente a un crecimiento que no existía en 1986», ha dicho el presidente.

Otros territorios RUP de la UE ya «han puesto normas para el acceso a la condición de residentes y a la venta de viviendas a extranjeros», por lo que «también debería poder hacerlo Canarias». Un ejemplo de ello es Mayotte, archipiélago francés situado en el Océano Índico, entre Madagascar y la costa de Mozambique. Francia anunció recientemente una reforma de su Constitución que afectará al derecho al suelo en Mayotte, una de las nueve Regiones Ultraperiféricas (RUP) que forman parte de Europa, entre ellas Canarias. De formalizarse esta propuesta, las personas que nazcan en Mayotte no serán reconocidas como población francesa. Para conseguirlo será necesario ser hijo de padres franceses. La medida, sólo para ese archipiélago y no para la Francia continental, tendría como finalidad controlar la inmigración que se da en ese área específica.

¿Y en Canarias? El profesor honorario de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna (ULL) José León García es uno de los expertos que ha participado en la comisión parlamentaria de estudio del reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias, que recientemente aprobó su dictamen final. Entre las medidas recogidas para afrontar el «insostenible» desarrollo demográfico del archipiélago está la limitación de la residencia, punto que el profesor no cree que sea la panacea. Hay otras aristas que limar antes, como la baja natalidad.

2.258.219 Habitantes Canarias cerró diciembre de 2024 con una población de 2.258.219 personas, lo que supone un incremento de 18.806 habitantes en el último año

0,84 Hijos La tasa de fecundidad en Canarias es de 0,84 hijos por mujer en edad fértil, la más baja de España. Cada años nacen menos niños y las madres tienen mayor edad

95% Concentración El 95% de la población se concentra en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo la costa

35% Crecimiento En 25 años ha habido un crecimiento poblacional global del 35%; de hasta el 181% en Fuerteventura o el 111% en Lanzarote; el 37% en Tenerife y 16% en Gran Canaria.

En el archipiélago hay un serio problema de natalidad, dice José León García. Cada año nacen menos niños y las madres tienen mayor edad. Ahora mismo, según datos del INE, el número de hijos por mujer de entre 15 y 49 años en Canarias es de 0.84. «Es la comunidad autónoma con el índice de fecundidad más bajo de España», si bien la tasa de natalidad «no es tan baja porque la población es menos vieja que en Asturias, Aragón o Cantabria», pone de ejemplos el profesor, pero donde hay menos natalidad porque su población está muy envejecida, lo que marca una diferencia.

En Canarias «el descenso de la natalidad empezó más tarde, y por eso la población está menos envejecida». Pero la pregunta es: ¿sobra población? Y responde el profesor de Geografía Humana: «¿sobra en relación a qué?».

Lo que está claro es que en la actualidad «no se pueden ofrecer los mismos servicios que hace 25 años». La población ha crecido, sobre todo en las islas capitalinas, y por tanto «tendrían que haberse incrementado los servicios públicos», la asistencia médica y social, así como la oferta de vivienda pública o la red de transporte terrestre. Y para eso «hay que planificar».

Para que cambie la dinámica de nacimientos hay que ofrecerle a las futuras madres, y padres, una estabilidad económica, habitacional y social que ahora mismo escasea. Se da la paradoja, señala León García, de que la economía canaria es totalmente dependiente del turismo. Pero hay una alta tasa de desempleo (11,9%) porque trabajar en el sector servicios no es una opción atractiva para la mayoría. Y sumado todo, «tenemos un enorme problema», con una gran cantidad de personas en las islas capitalinas y una despoblación en sus municipios de interior y en las islas verdes.

«Si no se hacen inversiones y se amplían servicios, pues tendremos una ratio cada vez peor, con misma oferta y más población». A ello se suma la paradoja de que la mano de obra foránea es necesaria. La población local no cubre el espacio que el mercado laboral ofrece tanto en el turismo como en el cuidado de los mayores, señala el profesor de la Universidad de La Laguna. «Es una enorme contradicción» que habiendo desempleo «necesitamos población inmigrante».

Frente al actual modelo de desarrollo económico, «si no cambia algo, si al turismo no le ponemos límites, si al contrario aumenta de forma importante con cifras récord, la mano de obra necesaria vendrá de fuera». Y ahí se abre otro debate. «A la población canaria no le gusta lo que le ofrecen. Los salarios no son buenos, tampoco para los de fuera, pero estos tienen menos capacidad de exigir».

Así que uno de los pasos a dar, porque la solución no es única ni está consensuada, es «poner límites al modelo de crecimiento e intentar diversificar la economía, con otros sectores y con un mejor empleo». Mientras, estamos asistiendo a «la marcha de mano de obra cualificada, de médicos, de ingenieros... Tenemos una buena oferta educativa, pero sólo una parte tiene capacidad en el sistema productivo para darles empleo, lo que descafeina» esa oferta laboral.

La base, para todo, «es la planificación y la diversificación, es urgente hacerlo», dice José León García. Por el momento «dependemos de los turistas, pero el chollo, el pastel para unos pocos, tiene que tener un mejor reparto, y diversificar la economía para que tengamos más posibilidades de crear empleo», además de que «los recursos que nos entren no tengamos que gastarlos en lo que no producimos, para que la dependencia sea menor».