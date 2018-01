«La política es reacia a la transparencia»

Todo comenzó con un asunto tan banal en la vida política como el regreso de la UD a la liga de las estrellas. Mientras todos los aficionados festejaban el ascenso, para Mikel Prat (16/01/1976), vasco de nacimiento pero grancanario de adopción, no pasó desapercibida la suntuosa representación política en el palco del estadio Vicente Calderón y, como consecuencia de ello, lo que aquella fotografía costaría a las arcas públicas canarias.

«La presencia de Fernando Clavijo o Ángel Víctor Torres me llamó la atención y decidí pedir la agenda de ambos tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo. No me quisieron especificar qué hicieron en Madrid y, mucho menos, lo que costó aquel viaje a los canarios. Esa fue mi primera publicación», recuerda Prat. Sin ser periodista y sin otro interés que preguntar por la gestión de lo público -«soy un ciudadano más que ejerce un derecho que tenemos todos»-, inició su andadura en 2017 en pro de la transparencia. «Me he centrado sobre todo en el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero también he preguntado sobre la gestión de algunos municipios como Ingenio, que presume de ser «el más transparente» sin serlo, y organizaciones como el PLOCAN o el Club Baloncesto Gran Canaria que dependen de una institución pública», afirma responsabilizado Mikel Prat.

Obstáculos. Desde que puso en marcha en 2017 transparenciaencanarias.com Prat ha comprobado «la poca voluntad política en rendir cuentas» a pesar de la creación del Comisionado de la Transparencia. «A pesar de que esta herramienta nos ayuda ante una denegación de información pública, los políticos se siguen resistiendo a la transparencia. Son reacios a rendir cuentas, por lo que se ponen todo tipo de trabas cuando se exige una información concreta. Es un derecho que tenemos los ciudadanos y tenemos que preguntar qué se hace con nuestros impuestos».