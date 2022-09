Los interinos siguen denunciando la desidia del Gobierno de Canarias

El Comité de Huelga de la Administración General sigue denunciando el incumplimiento del Acuerdo 23A, la falta de negociación real con el único órgano legítimo que actualmente representa al colectivo tras más de 20 meses en huelga.

Mediante un comunicado, el colectivo denuncia «un día más que la ejecución de los procesos de estabilización tal y como establece la Ley 20/2021 no va a conseguir la estabilización de todo el personal afectado por abuso de temporalidad».

Advierten además que «el Gobierno de Canarias sigue mostrando indiferencia por el futuro incierto de este colectivo, sin valorar el daño humano, moral, económico y social que tendrán estos procesos de resultado incierto, negando la posibilidad de establecer y/o negociar unas bases que, tal y como se han publicado en otras Adminisitraciones Públicas, permitan que los afectados conserven sus puestos de trabajo».

«Tal y como nos pidió El Presidente Angel Víctor Torres el 4 de septiembre» en la nota de 2022 en un medio de comunicación escrito» -añaden en al nota-, «hemos analizado como estaba Canarias y como está ahora en cuanto al apartado que nos compete, el de la estabilización del personal interino de acuerdo con lo aprobado en las Cortes. Al respecto manifestamos que, aunque este Presidente le toque las palmas a un Jefe de Gobierno que intenta ponerse medallas, lanzando un eslogan de precamapaña en la que habla de «la mayor creación de empleo en las Administraciones Públicas de todos los tiempos», no significa que la sociedad y en concreto los afectados, no sepamos leer entre líneas. ¡No Sr. Ángel Víctor Torres!, ustedes no van a crear puestos de trabajo, ustedes van a promocionar el mayor ERE encuebierto en las Administraciones Públicas de la historia y lo harán en connivencia con organizaciones sindicales con intereses espurios».

«Sr. Presidente, usted y su equipo de Gobierno son partícipes del desmantelamiento de los servicios públicos, siendo los canarios y las canarias quienes paguemos una vez más, la incompetencia de los dirigentes políticos en el actual gobierno. Serán los responsables de enviar al desempleo a muchas personas de difícil reinserción laboral, la mayoría mujeres y sobre todo, de no haber defendido y ejecutado un Acuerdo que permite hacer justicia REAL y EFECTIVA con los afectados», añaden en al nota.

«Les recordaremos», finalizan, «las veces que haga falta que los y las empleados/as públicos somos las víctimas, que los procesos de estabilización NO son la sanción para la Administración, sino para los empleados que l as indemnizaciones por ceses van a ser millonarias y es una irresponsabilidad destinar dinero público para intentar o pretender, «reparar» el daño ocasionado por responsables políticos que tienen nombre y apellido».