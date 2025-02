Inmigración, vivienda y los «retos» del Gobierno canario en 2025 centran el primer Pleno del año

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Cámara regional afronta este martes el primer Pleno del año con la inmigración, la vivienda y los «retos» del Gobierno canario en 2025 como los temas más recurrentes de la sesión.

El diputado por El Hierro Raúl Acosta Armas (Grupo Mixto), quiere poner fecha al acuerdo del reparto de menores migrantes que el Gobierno regional demanda desde hace meses y pregunta al presidente Fernando Clavijo si «cree que se podrá alcanzar definitivamente en el mes de febrero». Y, además, en otra pregunta dirigida a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, requiere información sobre los recursos «materiales y económicos que están desplegados en el Servicio Canario de Salud para atender la emergencia migratoria en las islas.

LA CIFRA 5 Proposiciones no de ley (PNL) se presentarán en el primer Pleno del año en la Cámara regional, una por grupo parlamentario. CC quiere regular las urgencias veterinarias y el PP proteger el puro artesanal.

Pero Acosta no es el único interesado el migraciones, el tema recurrente de Vox en la islas y que Nicasio Galván Sasia volverá a sacar en este Pleno pidiendo que le concreten «las iniciativas que ha llevado a cabo el Gobierno de Canarias con respecto a la inmigración ilegal», obviando que las competencias son el Estado.

Vox también presentará una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno canario a que «realice a todos los inmigrantes ilegales no acompañados que se encuentren bajo tutela del Gobierno de Canarias pruebas periciales exhaustivas para determinar fielmente su edad, con el mínimo margen de error posible y con la finalidad de evitar el fraude». Y es que según expone Galván haciéndose eco de una información publicada en un medio afín a Vox, «más del 90%» de los menores «sometidos a pruebas periciales en Aragón por el Instituto de Medicina Legal de Aragón han sido declarados mayores de edad, por lo que es razonable pensar que muchos de los que son considerados» como menores extranjeros no acompañados «realmente son mayores de edad» y, sin embargo, están siendo tutelados por el Gobierno canario.

Curiosamente, la diputada no adscrita Marta Gómez Gómez, que abandonó Vox por desacuerdos con la dirección de su partido, preguntará a Bienestar Social por las medida para luchar contra el racismo, la xenofobia y la islamofobia, «así como proteger a los colectivos que la padecen, especialmente a los menores no acompañados».

Crisis habitacional en Canarias

Las soluciones a la crisis habitacional que sufren las islas será objeto de la comparecencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez (CC). Así lo ha solicitado la Agrupación Socialista Gomera (ASG), el propio Grupo Nacionalista Canario (CC), el Grupo Popular (PP) y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc). Desde las medidas desarrolladas el pasado año para facilitar el acceso a la vivienda hasta la valoración de las doce medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para «fortalecer el derecho a la vivienda asequible».

Además, Nueva Canarias también le hará una pregunta a Clavijo para conocer qué medidas urgentes van a ponerse en marcha en las islas tras el «fracaso del Decreto 1/2024» que prorrogaba la suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual.

El tercer eje sobre el que se insistirá en el Pleno será el futuro de las islas. Será el diputado gomero Casimiro Curbelo (ASG) el que rompa el hielo requiriendo a Clavijo que le exponga «los retos o desafíos que hay que enfrentar actualmente para conseguir tener una Canarias de futuro». Cabe recordar que Curbelo se quejaba hace unos días de que el tema de la migración tenía absorto el Ejecutivo canario. Y la propia CC brinda a Clavijo la oportunidad de exponer los «objetivos» del Gobierno para este 2025, mientras el PSOE le preguntará, además, si está «a la altura».

Del buzón de la CEOE al sistema de financiación autonómica El refuerzo del sistema energético de Canarias y la situación de los contratos de emergencia para ello, el canal de denuncia contra las bajas médicas fraudulentas que propone la CEOE de Tenerife o qué criterios tienen las islas ante la posibilidad de modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas este legislatura son otros de los asuntos que se trataran entre este martes y miércoles en el Pleno de la Cámara regional. El Grupo Socialista llevará, además, una proposición no de ley (PNL) instando al a la aprobación de la jubilación anticipada de las camareras de piso . El diputado Gustavo Santana, que defenderá la PNL, pide que el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) elabore «un informe para facilitar la incorporación de las camareras de piso como profesionales susceptibles de jubilarse de forma anticipada a los 58 años», explica el PSOE en un comunicado de prensa. En la propuesta también se solicita convocar la Mesa de Trabajo de Hostelería del Icasel para «llegar a un acuerdo entre sindicatos y patronal de la hostelería, e instar a sus organizaciones estatales a llegar también a un acuerdo entre la sectorial de la patronal hotelera y los sindicatos más representativos del país, para que soliciten el coeficiente reductor para la jubilación anticipada de las camareras de piso en virtud del informe», añade la misma nota. Las ayudas al sector industrial , comercial y empresarial o la valoración de los datos de desempleo en las islas son otros de los temas económicos que se tratarán. Además, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, deberá responder a varias preguntas de su área incluyendo las medidas para paliar el déficit de personal de enfermería o mejorar los servicios de urgencia. Y las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma volverán a tener protagonismo.