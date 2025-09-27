CC inicia el curso político con un baño de masas en el Pueblo Canario Más de 500 personas, entre militantes y simpatizantes de la formación, se dieron cita en el acto, bajo el título 'Lo nuestro'

Coalición Canaria (CC) Gran Canaria inició este sábado el curso político con el encuentro 'Lo Nuestro', una cita que reunió a más de 500 personas, entre militantes y simpatizantes del partido, en el Bodegón del Patio Canario de la isla.

La formación nacionalista señala en una nota que el evento destacó por su carácter participactivo, ya que contó con espacios para compartir, que permitieron estrechar lazos entre militancia y aquellas personas que apoyan el proyecto nacionalista en Gran Canaria.

No faltaron al encuentro el presidente de Canarias y secretario general de CC, Fernando Clavijo, ni el secretario general de CC en la isla redonda, Pablo Rodríguez, entre otros miembros de la organización. Etna Alegría y Raquel Castro, secretaria general de Jóvenes Nacionalistas de Canarias, fueron las maestras de ceremonia.

En su intervención, Pablo Rodríguez resaltó la asistencia de más de 500 personas al acto, lo que «refleja la fortaleza y la unidad» del proyecto nacionalista. «Hemos querido comenzar esta nueva etapa poniendo en valor lo que nos identifica, lo que nos une y lo que, durante décadas, ha hecho de Coalición Canaria el partido que mejor entiende y defiende esta tierra», manifestó.

Seguidamente, se mostró convencido de que «este curso político será clave para seguir trabajando en favor del desarrollo de Canarias y, al mismo tiempo, para ensanchar el espacio nacionalista en Gran Canaria».

«Nuestra isla necesita una fuerza política fuerte, comprometida y con visión de futuro, capaz de liderar Canarias a partir de 2027 y de transformar la realidad de nuestros municipios», puso de manifiesto.

Rodríguez indicó que «en la isla tenemos la oportunidad de consolidar un espacio nacionalista sólido, y CC es la llave para lograrlo». «Lo haremos desde las bases y los municipios, de abajo a arriba, porque el municipalismo siempre ha sido el eje de nuestra política. Coalición Canaria nació en 1993 para defender a Canarias y a su gente, y hoy seguimos trabajando con ese mismo compromiso», concluyó.

Un espacio para compartir y construir

Por su parte, Fernando Clavijo afirmó que encuentros como este «ponen en valor la identidad, la unidad y la fuerza de un proyecto político que nace de la tierra y de la gente, y que tiene como prioridad defender a Canarias en todos los ámbitos».

En este sentido, subrayó el papel de Pablo Rodríguez al frente del proyecto político en Gran Canaria, que «ha sabido consolidar una organización fuerte, con visión de futuro y con un compromiso firme con la unidad del nacionalismo canario».

»El trabajo desarrollado en la isla ha permitido reforzar nuestra base, ampliar el proyecto y situarlo en la senda de la unidad, que es la clave para seguir defendiendo a Canarias con más fuerza que nunca», añadió.

La secretaria general de CC Las Palmas de Gran Canaria, Esther Monzón, también remarcó la importancia de «mantener el compromiso social y humano que siempre ha caracterizado a Coalición Canaria, escuchando a la ciudadanía y trabajando desde la cercanía para mejorar la calidad de vida de todos los canarios y canarias».

Además, insistió en que el objetivo de la organización es «mejorar la vida de quienes viven en esta tierra, garantizando oportunidades de empleo, facilitando el acceso a una vivienda digna y promoviendo un modelo de desarrollo sostenible. En definitiva, poner a Canarias en el lugar que le corresponde y situar siempre a los canarios y canarias en el centro de nuestras políticas».

Compromiso solidario

Al encuentro no le faltó carácter solidario, pues los fondos recaudados a través de la venta de entradas se destinarán íntegramente a la Asociación D'Genes, que presta apoyo a personas con enfermedades raras y a sus familias.

El acto finalizó con un llamamiento conjunto a la unidad y la cercanía, con el objetivo de construir una alternativa de gobierno sólida, lograr mayor representatividad en Madrid e impulsar el progreso de Gran Canaria y del conjunto del Archipiélago.