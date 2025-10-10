Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un menor migrante atendido por Cruz Roja en el muelle de Los Cristianos el pasado enero. EFE/Alberto Valdés

Infancia destina 13 millones a los territorios en contingencia migratoria, 5 a Canarias

También se incluye a Baleares, que está en «emergencia» migratoria. El ministerio elevará la propuesta en la próxima Comisión Sectorial convocada para el 17 de octubre

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:00

El Ministerio de Juventud e Infancia elevará a la próxima Conferencia Sectorial la propuesta de transferencia de crédito extraordinario de 13 millones de euros a las Comunidades Autónomas de Canarias, Baleares y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para la atención a la infancia migrante no acompañada.

De esta partida, Canarias recibirá 5 millones de euros, Ceuta 4,1 millones, y Melilla 1,7 millones. Se trata de los tres territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria en virtud del Real Decreto-ley 2/2025. Por su parte, Baleares, recientemente declarada en emergencia migratoria, recibirá 1,2 millones de euros.

Según fuentes del ministerio, esta propuesta de reparto de crédito debe ser valorada en primer término por la Comisión Sectorial convocada para el próximo 17 de octubre y, posteriormente, validada por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se prevé que tenga lugar a comienzos del mes de noviembre.

Con esta nueva partida de fondos sería ya 35 millones de euros los que el Ministerio de Juventud e Infancia ya ha aprobado durante este año para Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. A ello hay que añadir el fondo de 100 millones de euros vinculado al RDL 2/2025, que regula la acogida de niños y niñas migrantes no acompañados. En total, además de las transferencias de crédito ordinario, solo este año el ministerio ha puesto a disposición de las CCAA 135 millones de euros.

Según Infancia, desde el área se están «poniendo todos los recursos necesarios a disposición de las administraciones autonómicas para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de acogida y que prevalezca el interés superior de los niños, niñas y adolescentes».

En cambio, señalan las mismas fuentes, determinadas CCAA siguen tratando de boicotear las reubicaciones de los niños, niñas y adolescentes desde los territorios declarados en contingencia migratoria extraordinario. «Los datos demuestran que no se trata de falta de recursos, sino de una política racista que trata de criminalizar a la infancia migrante no acompañada», dicen las mismas fuentes. A pesar de ello, las primeras reubicaciones ya se han producido y el protocolo sigue su curso con normalidad y garantizando el interés superior de los menores.

