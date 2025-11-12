Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo La borrasca Claudia llega a Canarias, última hora en directo
Miembros de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), en Bruselas en defensa del Posei. EFE

Industriales ganaderos y agricultores canarios hacen frente común en favor de las ayudas de la UE

Asinca, Asprocan, Asaga, Coag, Asocan y Fedex, entre otras, registran una PNL en el Congreso para exigir al Gobierno central la defensa del Posei ante las instituciones europeas

Patricia Vidanes Sánchez

Patricia Vidanes Sánchez

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

Las organizaciones profesionales agrarias de Canarias (Asaga-Asaja Canarias, COAG Canarias, Palca-Unión de Uniones y UPA-Canarias) y las asociaciones del sector agrario y agroindustrial de las Islas (Asprocan, Asocan, Fedex, Tropican y Asinca) se ha unido para de manera conjunta expresar su «firme compromiso en defensa» del Posei (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad), al tiempo que han impulsado el registro y aprobación de una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados que refuerce el papel del Gobierno de España ante las instituciones europeas para el mantenimiento de este programa como régimen específico de la Unión Europea (UE).

Las organizaciones del sector primario y agroindustrial de Canarias muestran así una «enorme preocupación ante la propuesta, trasladada por la Comisión Europea en el marco de las negociaciones para el nuevo Marco Financiero de la Unión Europea 2028–2034, de poner final al Posei como instrumento autónomo y distinto de la Política Agraria Común (PAC).

El Posei es un instrumento de apoyo que la Unión Europea destina a las regiones ultraperiféricas (RUP) como Canarias para compensar los sobrecostes estructurales que soporta el sector agrario y agroindustrial. El Posei articula regímenes diferenciados para el abastecimiento (Régimen Específico de Abastecimiento, REA) y para las producciones locales, con incidencia directa en el mercado interior, los ingresos de los agricultores y en la política comercial común.

No obstante, la propuesta de la Comisión Europea de integrarlo en una categoría genérica dentro de la PAC (Política Agrícola Común), bajo programación nacional, supondría una pérdida de autonomía normativa, visibilidad y capacidad de respuesta, que perjudicaría gravemente a los sectores agrario y agroindustrial de las RUP. En este sentido, el Gobierno de Canarias, con el presidente Fernando Clavijo a la cabeza, lleva meses reclamando a Bruselas que se mantenga la financiación diferenciada de las RUP.

Proposición No de Ley

Como destaca el sector primario y agroindustrial de la islas, dentro de las negociaciones actuales, «el Gobierno de España tiene un papel crucial para alinear las posiciones de los Estados miembros con RUP (España, Francia y Portugal) en su defensa conjunta en el Consejo de la Unión Europea, y lograr los elementos básicos que establece la propia propuesta unánime de los sectores.

Lo que se exige desde Canarias es «el mantenimiento del Posei como régimen específico de la UE con aprobación, financiación y supervisión directa de la Comisión Europea». Además, habría que «actualizar la ficha presupuestaria del Posei con proyección a 2034 e incorporar mecanismos de revisión que garanticen su capacidad compensatoria». Pero esta actualización presupuestaria «no debe hacerse, además, a costa de los apoyos a la política de desarrollo rural, cuyas líneas de apoyo son fundamentales en las RUP para garantizar la viabilidad de las actividades agropecuarias y las áreas rurales».

Este acuerdo de las organizaciones profesionales agrarias de Canarias y las asociaciones del sector agrario y agroindustrial de las islas ha sido trasladado en estos días a los grupos parlamentarios del Congreso, al Ministerio de Agricultura, al Parlamento de Canarias y al Gobierno de Canarias, reclamando «una tramitación urgente, bajo el interés común, no partidista, de defender el Posei y sostener así el empleo y la continuidad de una actividad estratégica para regiones de la Unión Europea».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  2. 2 Varios heridos tras impactar un coche contra un comercio en San Fernando
  3. 3 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  4. 4 No habrá clases la tarde del miércoles: Canarias suspende la actividad lectiva en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro por la borrasca Claudia
  5. 5 ¿Cuándo y cómo pagar los impuestos en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 2026?
  6. 6 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  7. 7 Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación
  8. 8 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  9. 9 Las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 11 de noviembre
  10. 10 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Industriales ganaderos y agricultores canarios hacen frente común en favor de las ayudas de la UE

Industriales ganaderos y agricultores canarios hacen frente común en favor de las ayudas de la UE