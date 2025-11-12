Industriales ganaderos y agricultores canarios hacen frente común en favor de las ayudas de la UE Asinca, Asprocan, Asaga, Coag, Asocan y Fedex, entre otras, registran una PNL en el Congreso para exigir al Gobierno central la defensa del Posei ante las instituciones europeas

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:00

Las organizaciones profesionales agrarias de Canarias (Asaga-Asaja Canarias, COAG Canarias, Palca-Unión de Uniones y UPA-Canarias) y las asociaciones del sector agrario y agroindustrial de las Islas (Asprocan, Asocan, Fedex, Tropican y Asinca) se ha unido para de manera conjunta expresar su «firme compromiso en defensa» del Posei (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad), al tiempo que han impulsado el registro y aprobación de una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados que refuerce el papel del Gobierno de España ante las instituciones europeas para el mantenimiento de este programa como régimen específico de la Unión Europea (UE).

Las organizaciones del sector primario y agroindustrial de Canarias muestran así una «enorme preocupación ante la propuesta, trasladada por la Comisión Europea en el marco de las negociaciones para el nuevo Marco Financiero de la Unión Europea 2028–2034, de poner final al Posei como instrumento autónomo y distinto de la Política Agraria Común (PAC).

El Posei es un instrumento de apoyo que la Unión Europea destina a las regiones ultraperiféricas (RUP) como Canarias para compensar los sobrecostes estructurales que soporta el sector agrario y agroindustrial. El Posei articula regímenes diferenciados para el abastecimiento (Régimen Específico de Abastecimiento, REA) y para las producciones locales, con incidencia directa en el mercado interior, los ingresos de los agricultores y en la política comercial común.

No obstante, la propuesta de la Comisión Europea de integrarlo en una categoría genérica dentro de la PAC (Política Agrícola Común), bajo programación nacional, supondría una pérdida de autonomía normativa, visibilidad y capacidad de respuesta, que perjudicaría gravemente a los sectores agrario y agroindustrial de las RUP. En este sentido, el Gobierno de Canarias, con el presidente Fernando Clavijo a la cabeza, lleva meses reclamando a Bruselas que se mantenga la financiación diferenciada de las RUP.

Proposición No de Ley

Como destaca el sector primario y agroindustrial de la islas, dentro de las negociaciones actuales, «el Gobierno de España tiene un papel crucial para alinear las posiciones de los Estados miembros con RUP (España, Francia y Portugal) en su defensa conjunta en el Consejo de la Unión Europea, y lograr los elementos básicos que establece la propia propuesta unánime de los sectores.

Lo que se exige desde Canarias es «el mantenimiento del Posei como régimen específico de la UE con aprobación, financiación y supervisión directa de la Comisión Europea». Además, habría que «actualizar la ficha presupuestaria del Posei con proyección a 2034 e incorporar mecanismos de revisión que garanticen su capacidad compensatoria». Pero esta actualización presupuestaria «no debe hacerse, además, a costa de los apoyos a la política de desarrollo rural, cuyas líneas de apoyo son fundamentales en las RUP para garantizar la viabilidad de las actividades agropecuarias y las áreas rurales».

Este acuerdo de las organizaciones profesionales agrarias de Canarias y las asociaciones del sector agrario y agroindustrial de las islas ha sido trasladado en estos días a los grupos parlamentarios del Congreso, al Ministerio de Agricultura, al Parlamento de Canarias y al Gobierno de Canarias, reclamando «una tramitación urgente, bajo el interés común, no partidista, de defender el Posei y sostener así el empleo y la continuidad de una actividad estratégica para regiones de la Unión Europea».