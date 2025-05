La «impotencia» ante la muerte de seres humanos que para Vox es «propaganda»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 28 de mayo 2025, 18:07 Comenta Compartir

El Hierro, la isla canaria más alejada del continente africano, es desde hace tiempo destino de hombres, mujeres y niños que huyen de la pobreza, las guerras, la explotación, la violación de los derechos humanos... Este miércoles, la crisis migratoria a la que asiste la Comunidad Autónoma Canaria volvió a poner en el epicentro de la noticia a El Hierro. Un nuevo episodio, casi calcado a otros, marcado por la tragedia, la muerte, la impotencia y, por qué no decirlo, el cinismo de algunos. En El Hierro estaba el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), cuando la patera volcó dejando escenas para no olvidar. Desplazado al lugar rápidamente, el presidente conoció de primera mano el alcance de lo acontecido, al tiempo que no escondió un sentimiento de «impotencia».

Clavijo calificó de «tremendo» lo vivido en el puerto de La Restinga, frente a un mar que se traga vidas a pesar de los esfuerzos de los equipos de salvamento, «destrozados» por la «impotencia» de no poder salvar a los fallecidos cuando estaban a tan pocos metros de tierra. A ellos, a los que se encuentran al pie de la tragedia, el presidente de Canarias agradeció su trabajo y su esfuerzo.

«Los profesionales de Salvamento se han tirado al agua sin dudar, entre una mezcla de agua y gasolina, jugándose ellos la vida», señaló Clavijo. Mientras, criticó a «aquellos que están lejos en los despachos» y que «no son capaces» de entender la cuestión migratoria.

Casi en la misma secuencia de tiempo, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, entrevistado en televisión y contemplando las imágenes del vuelco de la patera, haciendo un llamamiento para poner fin al «efecto llamada» que asegura provocan las políticas de España en materia migratoria.

«Exigimos el fin del efecto llamada. El tráfico de inmigrantes es un negocio. Los medios (de comunicación) utilizan el drama real de seres humanos para hacer propaganda. Pero mientras siga el efecto llamada, seguirán las muertes en el mar. Hay que combatir a las mafias con dureza, frenar las entradas y devolver al país de origen». Con esas frases Buxadé, que el día anterior había visitado El Hierro como integrante de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, despachó el fenómeno migratorio.

Por su parte, Manuel Domínguez (PP), vicepresidente del Gobierno canario, expresaba su pesar ante «la cara más horrible de la inmigración», ante un drama «que se repite desde hace demasiado tiempo», lo que no quita que siga siendo «cruel». Por eso el líder del Partido Popular en Canarias hizo un llamamiento: «Solo pido que se haga todo lo posible y lo imposible, que no se escatime en medios humanos y materiales para evitar que sigan saliendo cayucos de África» hacia Canarias.

Domínguez aprovechó la oportunidad para cargar contra el Gobierno de España, al que culpó de no pedir «todo auxilio, ayuda o apoyo que sea necesario» a la Unión Europea. «Sigo sin entenderlo», dijo. Mientras, en su opinión «el debate se ha centrado en exceso en los menores no acompañados», un «problema grave» para el archipiélago, cierto, «pero hay que centrar la mirada en las medidas para evitar tragedias» como la de El Hierro.

Números que tienen rostro

Y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, señaló que esta tragedia «pone rostro humano a la migración que llega a nuestros puertos», más allá de los registros numéricos –46.843 migrantes llegaron en 2024 por la ruta Atlántica a Canarias y 9.757 murieron intentándolo–. Y esos rostros de los que hablaba el delegado del Gobierno, por cierto, son femeninos en esta ocasión. Cuatro mujeres y tres niñas –dos de 5 años y una 16 años– son las fallecidas, al menos al cierre de esta edición.

Por ellas, por ellos, el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, pidió «que se articule el principio de solidaridad» del resto de comunidades autónomas con los menores migrantes no acompañados, sin poner obstáculos, frente a un fenómeno «que nos supera». No hay fronteras frente a la dignidad humana.

Ampliar El presidente Fernando Clavijo, en La Restinga. EFE/ Gelmert Finol «¿Qué estamos dispuestos a hacer para que la tragedia no se repita?» También reaccionó a la tragedia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que escribió en su cuenta de la red social X: «El drama vivido en El Hierro debería conmovernos a todos. Vidas perdidas en un intento desesperado de encontrar un futuro mejor». El jefe del Ejecutivo, en un mensaje en las redes sociales, pidió «estar a la altura» porque considera que es una cuestión de humanidad y trasladó su solidaridad y cariño a las víctimas y a sus familias, así como su apoyo a quienes trabajan para mitigar su dolor. Y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, lamentó la nueva tragedia registrada en el mar. «Tremendo lo sucedido en El Hierro», escribió también en sus redes sociales. «No hay nada más cruel que soportar enormes penurias en busca de un futuro mejor y dejarse la vida en el mar. Debemos seguir trabajando preservando los derechos humanos. Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas». Para el PP, el suceso de La Retinga sólo viene a demostrar la «inacción» del Gobierno de España y su «falta de política migratoria». Eso fue lo que aseguró la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, que se encontraba en El Hierro con motivo de una misión de la UE. «Estas nuevas muertes nos confirman la urgencia de actuar. Hemos comprobado que el Gobierno de España carece de una política migratoria real para hacer frente a esta ruta canaria, que es la más peligrosa de entrada a la Unión Europea». Por contra, desde Podemos Canarias, Gemma Martínez consideró que la pregunta es, como sociedad, «¿qué estamos dispuestos a hacer para que la tragedia no se repita?».