«Hicimos lo mejor al votar en contra del reparto de los menores migrantes»

El diputado canario del Partido Popular Carlos Sánchez hace balance de los dos primeros años de esta legislatura, marcada por el pulso sostenido entre el PP y el PSOE, y en la que la petición de unas elecciones generales anticipadas resuena más que nunca debido a los presuntos casos de corrupción.

–El PP no ha condenado firmemente lo que está ocurriendo en Torre Pacheco. De cara al futuro, ¿creen que será la postura acertada?

–Todo esto a quien beneficia es a Pedro Sánchez, porque se estaba hablando hasta hace pocos días de la situación generalizada de corrupción de su gobierno, de su familia, de su partido, y esto no hace más que darle cierto oxígeno durante unos días. La situación de Torre Pacheco es una situación gravísima y, desde luego, nosotros apelamos a la tranquilidad, a la calma y a la paz, sobre todo. Pero, evidentemente, nosotros tenemos un discurso muy claro con la inmigración. Un país serio tiene que tener unas fronteras claras, aquí no puede entrar todo el mundo de cualquier manera, sobre todo a través de la ruta del Atlántico, la más peligrosa que hay ahora mismo en la inmigración mundial. Con respecto a ello, creemos que se tiene que paralizar este fenómeno con la colaboración con los países emisores, con más medios materiales y humanos, y con mensajes claros de que aquí el que viene de manera irregular y aquel que viene a delinquir, desde luego, tiene que volver al país de origen.

–Feijóo ha destacado que su intención es arrancar votos a Vox, y el PP ha adoptado ciertos discursos de la ultraderecha. ¿Creen que es una buena estrategia?

–Nosotros tenemos un discurso diferente al de Vox, aunque en algunas cosas, evidentemente en temas de inmigración, coincidimos. Pero tenemos nuestro propio discurso basado en que nosotros somos un partido de Gobierno, porque Vox aspira a tener más presencia, pero no ha gobernado nunca España, con lo cual no tiene la experiencia de un partido como el PP, en el que fenómenos de la inmigración no se daba cuando gobernó. Nosotros hemos pasado de una media de 560 inmigrantes que llegaban de manera irregular al año, en el periodo en que Rajoy fue presidente del Gobierno, a 40.000 en los momentos en los que gobierna el PSOE.

«Podemos llegar a grandes acuerdos con el partido socialista e incluso con Vox»

–En caso de unas elecciones en las que tuvieran que pactar con Vox para gobernar, ¿lo harían?

–Nosotros nos abrimos a llegar a acuerdos con todos los partidos, excepto con Bildu. Ya lo ha dicho nuestro presidente nacional, incluso podemos llegar a grandes acuerdos con el partido socialista o con Vox, pero Bildu es la única línea roja. Y, además, así lo hacemos ya. Nosotros no tenemos ningún tipo de contacto verbal con ellos porque no han pedido perdón, porque hay cientos de casos de asesinatos cometidos por ETA sin resolver.

–El PP votó en contra de la reforma de la ley de extranjería para distribuir a los menores migrantes. Esta semana las regiones del partido no han ido a la Conferencia Sectorial para avanzar. Como diputado canario, ¿cómo valora la postura del partido a nivel nacional?

–Nosotros, los diputados del PP de Canarias, votamos en contra de la modificación del reglamento de la ley de extranjería, y hoy te puedo decir que estoy convencido de que hicimos lo mejor, porque el gobierno de Sánchez ha demostrado que es incapaz de cumplir, ni siquiera, con la sentencia del Supremo, que les obligaba a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo. Si no es capaz de reubicar y atender a 1.200 chicos, imagínense usted en el caso de que sean 6.000. Lo único que quería el Gobierno socialista era repartir a los niños y que la responsabilidad cayese en las regiones, sin garantizar financiación, sin adecuar las instalaciones, sin buscarles un futuro. Quería dar una patada al balón nada más. Tomamos la decisión adecuada y se está demostrando que el verdadero problema está en el Gobierno de Pedro Sánchez, y lo más grave es que su principal colaborador es Ángel Víctor Torres, que ha preferido ayudar a Sánchez antes que defender a la tierra que lo vio nacer.

–Precisamente, en la conferencia se iba a tratar la financiación, y aún así el PP no se presentó.

–Es que el gran problema es que ya nadie se fía del presidente. Ha mentido tanto y a tanta gente que ir a una reunión para saber que lo que te están diciendo no se va a cumplir es absurdo.

–Pero es una medida que se diseñó aquí, en el seno del Gobierno de Canarias, donde ustedes gobiernan.

–Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar en Canarias. El pacto es estable y se toman acuerdos en función de lo que el gobierno de Canarias considera mejor para nuestra tierra. Pero nosotros somos diputados nacionales, tenemos disciplina de votos, e insisto en que creo que hicimos lo mejor porque se ve que el Estado español no cumple ni siquiera con lo que acuerda.

«Creo que va a haber antes elecciones generales que la posibilidad de una moción de censura»

–¿Contactarán de nuevo con los socios de Sánchez para presentar una moción de censura ante la presunta corrupción en el PSOE?

–La dirección del partido está manteniendo contactos de manera habitual con todos los grupos políticos, pero no se dan las circunstancias de mayoría suficiente para presentarla. Creo que es un error porque en la moción de censura, si se gana, conformas gobierno, pero si pierdes el protagonismo lo adquiere de nuevo Sánchez. Yo creo que no se le debe dar, dada la situación de corrupción generalizada, ningún balón de escape, y se presentará cuando tengamos los apoyos. Sinceramente, creo que va a haber antes elecciones generales que la posibilidad de una moción de censura.

–Esta semana saltaba la noticia de la imputación de Cristóbal Montoro por, supuestamente, beneficiar a empresas gasistas cuando era ministro de Hacienda.

–Cada palo que aguante su vela. Yo quiero ser prudente. Desde luego, que la justicia investigue, y si son culpables que paguen su pena.

–Se esperaba que se votara la reducción de la jornada laboral este mes. ¿Qué falta para que le den el visto bueno?

–Vamos a seguir presentando enmiendas a la misma. Los datos de empleabilidad hay que cogerlos con pinzas, porque se está contabilizando a los fijos discontinuos como empleados a tiempo completo. Cuando lleguemos al Gobierno, daremos las cifras claras para que se sepa la situación del empleo en nuestro país. Tenemos que generar la ilusión suficiente para que se produzca un gran cambio en España.

«La vivienda pública tiene que contar con la iniciativa privada» – El PP rechazó el plan de Vivienda Estatal propuesto por el Ejecutivo. ¿Qué le faltó? –El problema de la vivienda es extremadamente complejo. Desde mi punto de vista, la implicación de la iniciativa privada en la promoción de vivienda pública o vivienda protegida y, por tanto, a precios asimilables por parte de la mayoría de la población es indispensable. El Gobierno de Canarias, por ejemplo, ha modificado el precio de los módulos para hacerla más competitiva, pero creo que es insuficiente por ahora. –¿Cómo valora el uso de la RIC para vivienda asequible? –Es una buena medida porque se calcula que hay unos dos mil millones de euros que pueden destinarse y ponerse en el mercado para la construcción de vivienda, pero creo que no va a ser suficiente para arreglar el problema. Es una medida más que se tiene que llevar a cabo junto a otras como la actualización de módulos, más suelos urbanizables y urbanos en nuestro territorio y, sobre todo, la agilización y simplificación de los trámites administrativos. – ¿Qué tareas quedan pendientes de cara a los dos próximos años de legislatura? –Está siendo una experiencia muy buena, en una legislatura totalmente anómala, porque las circunstancias que se están dando de inestabilidad en las votaciones, de falta de presupuestos, de continua negociación para todo, no se había dado en este extremo nunca. Para mí lo más importante es la insistencia con la que pedimos que se celebren elecciones generales, porque se han dado muchas circunstancias. Yo creo que es hora de que los ciudadanos vuelvan a votar y decidamos entre todos qué futuro queremos para nuestro país. Es hora de que haya un Gobierno estable en España. Esta situación, en el caso de Canarias, afecta muchísimo, porque tenemos problemas que no existen en otras regiones debido a la lejanía. Yel archipiélago es escuchado en el Congreso. Por eso es especialmente importante que los españoles vuelvan a las urnas para dar su opinión y decidir qué es lo que quieren y lo que no quieren.