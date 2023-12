Hacienda solo nombra funcionarios a los opositores que además pasen un curso

Los opositores que se presenten a las pruebas de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) solo serán nombrados funcionarios de carrera si, además de los exámenes exigidos, superan un curso de formación y/o periodo de prácticas.

Si no aprueban esta fase, decae su derecho a ser nombrados funcionarios y no pueden incorporarse al puesto al que optaron, aunque hayan aprobado todos los exámenes previos.

Esta fórmula es «novedosa» en la comunidad autónoma y no se aplica en ningún otro cuerpo de la administración autonómica. Al ser la Agencia Tributaria un organismo público autónomo, el sistema no depende de Función Pública como ocurre con la mayor parte de las pruebas selectivas y donde no existe este periodo de prácticas para el funcionariado. El primero de estos cursos empieza a impartirse este mes de diciembre.

PROCESO Resolución Un acuerdo del consejo rector de la Agencia Tributaria dispone los criterios generales que rijen los proceso selectivos de este órgano.

Pruebas El texto indica que quienes hayan pasado las pruebas diseñadas para la oposición o concurso-oposición serán nombrados funcionarios de carrera.

Excepción Son funcionarios en prácticas si el proceso selectivo incluye un curso selectivo y/o periodo de prácticas.

El objetivo de este proceso es que las personas que accedan a Hacienda tengan una formación practica para el desarrollo de su nuevo trabajo y se incorporen con total capacidad operativa a su puesto, de tal manera que no dispongan de formación meramente teórica.

Sueldo parcial

Además, en este periodo de prueba, los nuevos trabajadores tampoco verán abonado el sueldo en su totalidad, ya que al ser de prácticas se le retrae parte del mismo.

En cambio, si se trata de personal que ya ostenta la categoría de laboral o interino, puede reclamar que se mantenga el salario de su anterior puesto, explican representantes de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (Csif).

La resolución firmada por la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Pelijero, en enero de 2022, recoge un acuerdo del consejo rector de este órgano en el que se aprobaron los criterios generales que rigen los procesos selectivos para el acceso a la escala de administradores tributarios del cuerpo superior de administradores -escala de Gestión Tributaria del Cuerpo de Gestión de la Administración y escala de Agentes Tributarios del Cuerpo Administrativo-.

El texto publicado en el BOC indica que quienes hayan pasado las pruebas serán nombrados funcionarios de carrera si el proceso selectivo no consta de más fases que las de oposición o concurso-oposición «y como funcionarios en prácticas, si el proceso selectivo incluye una fase de curso selectivo y/o periodo de prácticas».

En este caso, el opositor pierde el derecho a ser nombrado funcionario si no aprueba esta última fase, como denuncian personas que se han enfrentado a este proceso y que este mismo mes iniciarán el citado curso «sin garantías» de que después de haber aprobado las oposiciones, finamente puedan incorporarse a la ATC.

Para el Csif, esta fórmula es «injusta» y además «se presta a subjetividades», dice una portavoz sindical. A juicio de esta organización, «una cosa es que obtengas mejor o peor puntuación y eso determine algunas de las condiciones del nuevo puesto de trabajo y otra es que te echen, que no puedas ser nombrado funcionario de carrera, sobre todo después de haber superado las pruebas para las que, habitualmente, estos opositores pasan mucho tiempo preparándose», insiste.

Docentes de prestigio

Una resolución de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) del 23 de junio de 2022, en la que se convocaban las pruebas selectivas para el ingreso a la Escala de Administradores Tributarios del Cuerpo Superior de Administradores (Grupo A, Subgrupo A1), incluía por primera vez la fórmula de fijar un curso practico a las personas que hubieran pasado previamente las pruebas de oposición.

A partir de ese momento, y hasta que finalicen esta formación complementaria, son funcionarios en prácticas y una vez superado este proceso, serán nombrados funcionarios de carrera.

La directora de la ATC, Raquel Pelijero, indicaba en la convocatoria que «se estima conveniente incluir en los procesos selectivos una fase consistente en un curso selectivo que garantice una mayor formación práctica en las diferentes materias competencia de la Agencia Tributaria Canaria de las personas aspirantes que resulten seleccionadas».

Además, desde la Consejería de Hacienda se apunta que se trata de «una oportunidad única» para conocer la parte práctica del trabajo que se realiza en la Agencia Tributaria de manos de profesionales de «reconocido prestigio», puesto que el curso será impartido por personal del ICAP y el Instituto de Estudio Fiscales de Madrid, entidades con las que se ha suscrito un convenio con este objetivo.

Se trata, indican estas fuentes, de una formación «muy técnica, muy especifica y muy costosa» que supone un plus para el trabajo que estos opositores han de desarrollar posteriormente.

Asimismo, hace hincapié la Consejería de Hacienda en que este curso de formación -que tiene una duración de tres meses- ya estaba en las bases del proceso selectivo, y se ha discutido previamente con los sindicatos «como ocurre en todos los casos» cuando se produce una convocatoria de este tipo.