Hacienda no admite cambios en el Fondo de Financiación Municipal El viceconsejero Fermín Delgado se muestra seguro de que los ayuntamientos «entenderán las razones» del Gobierno

La Consejería de Hacienda no cederá ante la exigencia de los alcaldes y no permitirá que dispongan de la totalidad del Fondo Canario de Financiación a su libre albedrío. Tal como indicó el viceconsejero Fermín Delgado, el 50% de estos recursos se debe seguir destinando a inversión, mientras que el resto del montante es de libre disposición por parte de los ayuntamientos.

Los regidores municipales pusieron de manifiesto en la última reunión del comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) su interés en que el Gobierno reconozca el esfuerzo que han realizado en la gestión de la pandemia y les permita utilizar el 100% del Fondo correspondiente a 2022 y 2023 sin ningún condicionante, tal como ocurrió en los ejercicios de 2020 y 2021.

A su juicio, esta posibilidad es «especialmente necesaria» después de la emergencia sanitaria, ya que los ayuntamientos se han visto obligados atender numerosos gastos que no contemplaban en sus presupuestos y a «multiplicar por dos y por tres el esfuerzo económico», según indicó recientemente el vicepresidente de Fecam y alcalde de Agüimes, Oscar Hernández, quien agrega que estas circunstancias extraordinarias no han desaparecido.

Libre disposición

El Fondo Canario de Financiación Municipal es un logro conseguido hace casi 30 años y cuenta con un 50% de libre disposición mientras que la otra mitad tiene carácter finalista y se debe destinar a inversión, una condición que el Gobierno de Canarias quiere que se mantenga tal como está. Sin embargo, este extremo es cuestionado por los alcaldes atendiendo a las especiales circunstancias que se han derivado de la pandemia.

En este sentido, reclaman que, igual que ocurrió en 2020 y 2021, se les permita gastar el 100% de estos recursos atendiendo a sus propias necesidades, un asunto en el que vienen trabajando en las últimas legislaturas con la intención de modificar la ley y que los ayuntamientos puedan tener mayor margen de maniobra.

No lo entiende así el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, quien apunta que «desde el Gobierno de Canarias no lo vemos». Apunta que para 2023, los ayuntamientos del archipiélago dispondrán, con cargo a este Fondo, de 358 millones de euros «que quieren destinar en su totalidad a gasto corriente», una decisión que desde este departamento no se comparte.

Saneadas

Explica que esta herramienta se creó en un momento en que los ayuntamientos necesitaban ayuda para ser saneados «porque atravesaban una situación difícil, pero ahora -excepto cuatro o cinco, dice- están supersaneados y cuentan con una financiación muy potente» que reciben del Estado, del REF y del propio Fondo Municipal.

Señala Delgado que la Consejería de Hacienda tiene pendiente una reunión con los alcaldes para abordar este asunto «y estamos seguros de que atenderán nuestras razones». Los representantes municipales han expresado su descontento porque llevan un año esperando a que les reciba el Gobierno para hablar de esta «excepcionalidad de la ley» pero continúan sin cita en la agenda.