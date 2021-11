Gustavo Matos, un presidente presumido Con el micrófono abierto y bajo un despiste el presidente del Parlamento de Canarias comentó a Román Rodríguez: «que por presumir no me pongo las gafas y no veo».

El micrófono abierto del presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha permitido este miércoles escuchar que el titular de la Cámara legislativa canaria decía al consejero de Hacienda, Román Rodríguez: ¿Sabes que pasa?, que por presumir no me pongo las gafas y no veo«.

Este reconocimiento, broma, desliz o despiste, se produjo después de que Gustavo Matos anunciase que el debate en primera lectura del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022 comenzaba con la intervención de la portavoz del grupo Popular, María Australia Navarro.

Gustavo Matos corrigió de manera inmediata para decir que el debate se iniciaba con la intervención del vicepresidente y consejero de Hacienda y Presupuestos, Román Rodríguez, quien se aproximó al estrado.

En ese momento el presidente del Parlamento de Canarias dijo «¿Sabes que pasa, que por presumir no me pongo las gafas y no veo».