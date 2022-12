Los guardias civiles cobran 2,85 euros brutos la hora por trabajar en Navidad y Fin de Año

Trabajar ocho horas en cualquier turno de Navidad o Fin de Año le reportará a un guardia civil unos 22,80 euros brutos, a razón de 2,85 euros la hora, según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Esta cantidad, dice, es « una vergüenza que mantiene a estos agentes como la 'cenicienta', no solo entre los Cuerpos de Seguridad del Estado, sino en comparación con policías locales». Destaca la AUGC que esta 'compensación' se actualizó en 2021 porque antes se cobraba «incluso menos por trabajar toda la noche -no es voluntario- no solo la Nochebuena, sino el 31 de diciembre, que es más complicada».

Los dirigentes de la Guardia Civil, indica la AUGC, «descartan denominar a este pago horas extras porque tiene unas connotaciones jurídicas determinadas» y prefieren el término ' horas de especial significación' que, a través de distintas fórmulas y conceptos, concluyen que una hora de trabajo en los días más señalados del periodo navideño, un guardia civil no llegue a cobrar ni tres euros la hora, «cantidad inferior a la que se cobra en cualquier otro trabajo».

Como ejemplos del agravio comparativo que sufren, la Asociación indica que en Las Palmas de Gran Canaria, los festivos especiales (25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero) tienen una compensación económica que oscila entre los 352 euros para la escala básica a los 399 euros de la escala superior. Mayor es la retribución que perciben en La Laguna: 65 euros por hora, es decir que un agente puede cobrar 520 euros por las noches del 24 y 31, además de las mañanas del 25 de diciembre, 1 de enero y Reyes. Igual cantidad cobran en Candelaria.

También el Ayuntamiento de Ingenio decidió en 2020 fijar la compensación a su policía en 200 euros las noches del 24 y 31 de diciembre, lo que supone 10 veces más que un guardia civil. En el caso de Santa Lucía, sus agentes añaden a su salario 112 euros si trabajan de noche en fin de año, que se suma a los 85 que cobran en cualquier festivo.

Según la AUGC, la Policía Canaria, además de la retribución por festivo, dispondrá de tiempo libre, mientras que la Policía Nacional recibe 120 euros brutos por el servicio en fin de semana o festivo, así como el día libre por trabajar estas fechas.