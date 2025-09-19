El GSC pide al Gobierno que justifique con datos el paso a Gesplan Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad critica que Política Territorial «no aporta una base objetiva suficiente que justifique» el traslado del CECOES 112 a otra entidad

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:41 Comenta Compartir

Los representantes de los trabajadores de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) volvieron este jueves a sentarse con el Gobierno de Canarias para negociar una salida factible ante el planteamiento de las consejerías de Sanidad y Política Territorial de separar el Cecoes 112 de las urgencias sanitarias, llevando buena parte del personal a Gesplan.

Tras más de 25 años de funcionamiento ejemplar del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 de Canarias, se plantea ahora la desvinculación de la gestión de las urgencias sanitarias (SUC). Pero para los comités de empresa, en un informe que contrarresta el esgrimido por Política Territorial para justificar la operación que pretende cerrar antes del 1 de enero de 2026, «la caracterización del CECOES como 'apéndice' del área sanitaria no se ajusta a su realidad funcional, dado que coordina también bomberos, fuerzas de seguridad, salvamento marítimo y protección civil». Y todo, remarcan, «con resultados operativos satisfactorios, tanto en emergencias ordinarias como extraordinarias».

Por el momento, en la negociación que se mantiene, el Gobierno regional no ha precisado qué datos económicos maneja y hay una disparidad en las cifras que se refieren al personal. Mientras desde el Ejecutivo se señala que serían 94 los trabajadores que pasarían a depender de Gesplan, los comités de empresa de GSC en ambas provincias dicen que «no salen las cuentas» hasta los 117 profesionales que cuantifican por su parte. En este punto, desde GSC han solicitado al Gobierno mayor información documental para avanzar en las conversaciones. También precisan que no renuncian en ningún caso a mantener la operatividad actual de GSC, dado que la plantilla está totalmente unida y es reacia a los planes del Gobierno canario.

Además, se apunta en el contrainforme que «no se cuantifican los costes derivados de crear una nueva estructura administrativa, ni los riesgos de duplicidad de órganos de gestión. Tampoco se detalla cómo se garantizaría la continuidad del servicio durante el proceso de transición». Además, afirman los afectados que «la separación del CECOES del ámbito sanitario podría generar disfunciones en emergencias que requieren respuesta conjunta (accidentes de tráfico, catástrofes con múltiples víctimas, emergencias químicas)», y se recuerda que «la experiencia internacional aconseja reforzar la integración de los servicios de respuesta, no su fragmentación».

Por contra, la Consejería de Política Territorial plantea la separación estructural del CECOES respecto a GSC como vía para mejorar la eficacia del servicio y de cara a la futura puesta en marcha de la Agencia Canaria de Emergencias, que reforzaría Protección Civil.