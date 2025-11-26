Los grupos que apoyan al Gobierno enmiendan el presupuesto para cambiar el destino de 95,5 millones Entre las enmiendas al articulado, anuncian un aumento de financiación a las universidades públicas para incrementen las retribuciones para el personal

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (d), y el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez (i), durante el pleno.

Miércoles, 26 de noviembre 2025

Los cuatro partidos que sustentan al Gobierno de Canarias, GP Nacionalista Canario (CC), GP Popular (PP), GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) y GP Mixto (AHI), han presentado un total de 216 enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026; de ellas, 181 corresponden a las partidas económicas y 34 al articulado, y mueven un importe de 95.518.922,21 euros.

Todas estas enmiendas, tienen como finalidad reforzar el presupuesto y responder a las necesidades y objetivos priorizados por cada isla.

En el apartado de enmiendas al articulado, cabe destacar la enmienda destinada al aumento de los créditos de financiación a las Universidades, de forma que se incrementen las cuantías de las retribuciones para el personal.

Otra de las enmiendas, tiene como objetivo agilizar la contratación de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), de forma que se pueda actuar con mayor eficacia en la cobertura de las plazas necesarias.

Los grupos que apoyan al Gobierno también señalan la enmienda que tienen que ver con la garantía de la Renta Canaria de Ciudadanía y las prestaciones de la Dependencia en la que se autoriza al Gobierno a garantizar la correcta gestión y el establecimiento de medidas que permitan agilidad para la concesión d ellas prestaciones.

En el apartado del sector primario, destaca la enmienda para autorizar las rentas al sector platanero afectado por la erupción volcánica, de forma que se puedan destinar ayudas para compensar lo perdido.

Sobre el Servicio Canario de Salud, el bloque que sustenta al Gobierno, señala tres enmiendas para la mejora de lo gestión de los proyectos y el Plan de Salud.

Otra de las propuestas, tiene que ver con la Policía Canaria y con la mejora del sistema de nombramiento de las brigadas móviles del Cuerpo General de la Policía Canaria, así como de los agentes en prácticas.

En el área de personal, cabe destacar la propuesta encaminada al reconocimiento de los servicios previos al personal laboral de la Administración Pública.

En el apartado de Impuestos, los grupos que apoyan al Gobierno señalan la enmienda relacionada con el gravamen de las bebidas refrescantes con azúcares añadidos.

Enmiendas económicas

Las enmiendas económicas a este presupuesto tienen como objetivo reforzar las políticas sociales y se apuntalan en la sanidad, vivienda, educación y la dependencia. Asimismo, persiguen la generación de empleo, el fomento de la productividad y el apoyo a la diversificación económica sustentada en la apuesta por las universidades, el anclaje del talento y la generación de oportunidades.

Hay que destacar el esfuerzo en Becas Complementarias NEAE, en la estrategia para hacer frente Enfermedades Raras de Canarias, o la Inversión en Salud Mental.

También al impulso de infraestructuras y a la cohesión territorial, articulada por la proyección de carreteras como la de El Hervidero en Lanzarote.

El presupuesto 2026 también presta atención a la inversión, impulsa las políticas fiscales destinadas a la adquisición de vivienda, prioriza la inversión y refleja prioridades estratégicas como el agua, la energía, la sostenibilidad el reto demográfico o la gestión de emergencias.