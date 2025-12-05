CC Gran Canaria sella su hoja de ruta hacia una confluencia nacionalista en la isla La formación crea una comisión para iniciar conversaciones formales con otros partidos «ante un posible adelanto electoral durante 2026»

Coalición Canaria en Gran Canaria selló ayer las bases de un documento que sustenta la confluencia nacionalista «ante un posible adelanto electoral durante 2026». Para ello, se aprobó crear una comisión para iniciar conversaciones formales con otros partidos. Así lo ratificó la organización en el último Consejo Político Insular del año, en el que se hizo balance del crecimiento experimentado durante 2025. El documento, remarcó la formación, recoge las bases estratégicas que servirán de soporte para el cierre de posibles confluencias nacionalistas en la isla de cara a un posible adelanto electoral en 2026.

Estas bases plantean una propuesta amplia y coherente que refuerza la defensa del archipiélago en las Cortes Generales, apostando por una única voz canaria en Madrid capaz de convertir los votos nacionalistas en una palanca real de negociación. El documento también subraya la importancia de priorizar los intereses globales del conjunto del archipiélago, al tiempo que reivindica una Gran Canaria cohesionada, equilibrada y con un liderazgo responsable.

«Las bases que hemos aprobado no son un documento teórico; son una hoja de ruta realista y responsable para fortalecer el nacionalismo canario ante los retos que vienen. Gran Canaria debe ser un pilar de estabilidad y liderazgo dentro del proyecto común del archipiélago», señaló el secretario general de CC Gran Canaria, Pablo Rodríguez. A su vez, destacó que «si queremos que Canarias cuente en Madrid, debemos recuperar la capacidad de actuar con una sola voz. La unidad no se construye desde la improvisación ni desde la confrontación, sino desde la experiencia, la coherencia y el sentido de responsabilidad que venimos defendiendo desde hace más de tres décadas en nuestra organización».

Las bases apuestan por un nacionalismo moderno, plural y abierto, que integre diversas sensibilidades y represente la diversidad social e insular. Asimismo, los nacionalistas grancanarios reivindican un autogobierno más eficaz, con un refuerzo de las competencias en ámbitos clave como la vivienda, la energía, el agua, la movilidad o el modelo económico, exigiendo al Estado el cumplimiento íntegro del REF.

Del mismo modo, sitúan la cohesión social como un eje central, con especial atención a la vivienda asequible, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de los servicios públicos.

En el documento, también se destaca la necesidad de garantizar un equilibrio territorial real entre las islas, fomentando una gobernanza que respete las singularidades de cada territorio y que fortalezca el papel de Gran Canaria dentro de la unidad del archipiélago.

El texto incorpora además un compromiso firme con la diversificación económica, la innovación, la industria, el apoyo al tejido productivo local y la creación de empleo estable y de calidad. La sostenibilidad y la protección del territorio se integran como pilares estratégicos, con especial atención a la transición energética, la seguridad hídrica y la preservación del litoral y la biodiversidad. Finalmente, el documento reivindica la defensa de la cultura e identidad canaria, el impulso al talento joven y un modelo de buen gobierno basado en la transparencia, la integridad, la planifi cación y la participación real de la militancia y la sociedad civil.

Análisis del momento político

El Consejo también ha analizado el momento político que atraviesa el archipiélago, marcado por la aparición de nuevas organizaciones y sensibilidades dentro del espacio nacionalista. En este marco, Pablo Rodríguez ha destacado el papel de Coalición Canaria «como fuerza histórica y estructurada capaz de articular la unidad del nacionalismo canario desde la serenidad, la experiencia y la responsabilidad».

La organización ha señalado que el proyecto nacionalista de Coalición Canaria, que dio sentido al nacionalismo moderno hace más de treinta años, sigue vigente y es hoy más necesario que nunca. «Coalición Canaria no surgió como una respuesta coyuntural, sino como una convicción profunda: la de que Canarias es más fuerte cuando habla con una sola voz, reafi rmando la importancia de valorar la pluralidad del espacio nacionalista», ha enfatizado el secretario insular, a la vez que ha señalado que Coalición Canaria ha defendido siempre la necesidad de construir cooperación, no competencia, y de ser el punto de equilibrio que permita articular alianzas amplias, maduras y responsables.

La formación cierra el año con presencia en 16 municipios y supera los 2.300 afiliados en la isla, lo que «reafirma la consolidación del proyecto nacionalista en la isla y el fortalecimiento de su estructura territorial».

La organización insular ha puesto en valor en este último Consejo Político del año el proceso de renovación interna que la organización ha impulsado durante los últimos años, con una mayor presencia de nuevos liderazgos jóvenes y una conexión más directa con la ciudadanía. La reciente elección de la nueva secretaría insular de jóvenes, con Etna Alegría al frente, es el ejemplo del relevo generacional que ya está en marcha y que garantiza la continuidad y el futuro del proyecto en Gran Canaria.

Como último punto del día, se han aprobado las candidaturas de la segunda edición de los Premios Alma, unos galardones destinados a reconocer la labor social, cultural y comunitaria de personas, colectivos y entidades de Gran Canaria. La ceremonia tendrá lugar el próximo 30 de enero en Infecar.