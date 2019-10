Sánchez ofrece empatía a Canarias

Sánchez criticó con dureza a sus rivales

Lo que sí que demostró Sánchez es que no tiene miedo a nombrar a sus rivales en el escenario. Salvo a Abascal, al que solo nominó bajo el epígrafe de ultraderecha. «Iglesias teoriza y me llama la atención que tiene una forma curiosa de buscar amigos. Lo único que hace es criticar al PSOE y hablar de posibles acuerdos con la derecha, cuando en los 140 años de este partido nunca lo hemos hecho. Luego, curiosamente, cuando salen los resultados de las elecciones empieza a hablar de que hay que conseguir apoyos», abrió fuego a la izquierda.

Luego se refirió a PP, Ciudadanos y Vox, a los que unificó en un mismo enemigo. «Casado se ha dejado barba y ya no me insulta, se ha hecho moderado. Pero eso no es ser moderado, es ser educado. Ser moderado es no pactar con la extremaderecha. Lo mismo pasa con Rivera que es la contradicción en persona. La ultraderecha ha colonizado el discurso de la derecha. Si suman sumarán y si no suman bloquearán», indicó.