Rechazo a la delimitación unilateral

El Consejo de Gobierno reunido ayer aprobó una declaración institucional a través de la cual muestra su «oposición y desacuerdo» a la aprobación «unilateral» por parte de la Cámara de Representantes de Marruecos de dos leyes de delimitación marítima, al considerar que «pueden afectar a la competencia legítima española sobre las aguas que rodean el archipiélago canario y además vulneren la legalidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas».

Por ello, apela a la «necesidad y obligatoriedad legal» de que Marruecos respete los «derechos e intereses canarios y estatales» en el espacio marino objeto de delimitación dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la plataforma continental.

La declaración fue reproducida íntegramente por el propio presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, quien admitió, a pesar de todo lo declarado hasta ahora, no tener documentación oficial que dé sustento a la reacción oficial aprobada ayer en el consejo.

«Yo no puedo afirmar que tengamos los documentos oficiales», contestó el jefe del Ejecutivo, «porque tampoco se han trasladado por parte del parlamento de Marruecos».

Tampoco están en poder del Ministerio de Asuntos Exteriores -«la información que manejan las Administraciones españolas no están basadas en publicaciones oficiales ni del Reino Alauí ni del parlamento marroquí», reconoció cuando se le recordó que el Gobierno español iba a requerir los datos al embajador marroquí-. «Lo que me ha trasladado el ministerio es lo que la Cámara de Representantes ha aprobado; no hay publicación de cuáles son esos lindes», reiteró.

Torres trató de salir del aprieto invitando a despejar «cualquier» duda y evitar más «especulaciones» en la reunión que dijo tiene previsto mantener la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, con el Gobierno de Canarias justo después de su visita a Marruecos, que efectuará mañana. «Nos trasladará las conclusiones que tendrá después de su viaje a Marruecos».

En cualquier caso, el Ejecutivo autonómico incluyó en su declaración institucional que «valora las acciones diplomáticas desplegadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores», se puntualiza que, «de manera especial, la afirmación tajante de que no habrá delimitación efectiva por parte de Marruecos de aguas colindantes entre los dos países hasta que se produzca un acuerdo previo sobre el reparto de esas aguas por parte de los dos Gobiernos. Sin ese acuerdo, la delimitación marítima en aguas del Atlántico oriental junto a Canarias no se ajusta a derecho y por lo tanto no podrá Marruecos hacerla efectiva».

Aún así, el gabinete que preside Ángel Víctor Torres manifiesta su «confianza en que se mantenga la máxima firmeza del Gobierno de España en la defensa de los intereses del Estado y del archipiélago en las aguas circundantes de la Comunidad Autónoma de Canarias y el respeto a la legalidad internacional».

El presidente aseguró haber mantenido contactos con titulares de «varios» ministerios para hacer un seguimiento a la delimitación marítima aprobada por la Cámara de Representantes de Marruecos. Ayer incluso, dijo haber hablado de nuevo con Arancha González Laya y de todo ello quiso dejar constancia en la declaración.

«El Gobierno de Canarias se mantendrá atento y en contacto continuo, con la máxima coordinación institucional, con el Ejecutivo español para conocer de primera mano y compartir, previa consulta de éste, cualquier decisión que adopte de forma unilateral Marruecos y sea contraria a los intereses de España y de las islas en sus aguas cercanas», se expone en el documento.