La oposición critica el anuncio del Gobierno sobre la ley electoral

«Ahora, con el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, cualquier canario podrá elegir directamente al candidato a futuro presidente de Canarias sin importar donde resida, a través de la lista autonómica. Nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias: tu futuro se decide ahora», es el contenido íntegro del anuncio, que no explica que el sistema sigue siendo parlamentario y no presidencialista y que lo que votan los ciudadanos es una lista de diputados y no directamente al presidente.

El diputado del PSOE Iñaki Lavandera manifestó que «duda mucho» que sea «un desliz» y que una cuña institucional tenga un error «tan grave y clamoroso» y que no utiliza lenguaje inclusivo y «parece» que «como Coalición Canaria ha tomado ya la decisión de presentar a su candidato en la lista regional lo que hace ahora es institucionalizarlo».

En este sentido, Lavandera ha opinado que esta campaña es «como todo lo que hace Coalición Canaria, que confunde su partido con las instituciones» y ha añadido que los electores tienen derecho a conocer la realidad del sistema electoral, por lo que el Ejecutivo debe «pedir perdón», retirar la publicidad y corregirla «a la mayor brevedad posible».

Asimismo, Juan Márquez, de Podemos, ha escrito a través de Twitter el siguiente tuit: «La manipulación mediática en Canarias es obscena. Llegan a engañar sobre cuestiones tan básicas como el propio sistema democrático. Les da igual. Canarias tiene un sistema parlamentario, NO un sistema presidencial. Clavijo, el imputado, y sus voceros, no tienen escrúpulos».

En términos similares se expresaba Luis Campos, de Nueva Canarias, cuyo tuit calificaba de «lamentable» la publicidad y acusaba al Gobierno de «mentir a conciencia» porque es «falso» que cada canario pueda elegir directamente al candidato a la presidencia.

También el colectivo Demócratas Para el Cambio, que participó en la comisión parlamentaria de la Cámara regional que estudiaba la reforma, ha asegurado que «si se confirma que es una campaña del Gobierno de Canarias, el asunto revierte gravedad».

«¿Puede accederse al contenido de esa campaña y a los detalles de quiénes son los responsables -institucionales- de su desarrollo y cuál es el coste y cómo se ha ejecutado?», pregunta este colectivo, que además ha pedido al Comisionado de Transparencia información sobre el anuncio.

Por su parte, el portavoz del grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, considera que «es cierto» que el presidente del Gobierno de Canarias se elige de entre los diputados que conforman el Parlamento, pudiendo ser elegido «cualquiera» según los pactos que se den con posterioridad al proceso electoral.

«Pero también es cierto que a la hora de la campaña electoral los ciudadanos deben conocer quién aspira a gobernar Canarias en cada fuerza política que concurre a las elecciones», ha matizado Ruano, que ha agregado que con la circunscripción autonómica «lo normal» es que quien aspire a gobernar Canarias se presente en esa lista, «y es eso lo que ha puesto en valor la campaña publicitaria del Gobierno», ha subrayado el portavoz nacionalista.