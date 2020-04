El Gobierno prorrogará el estado de alarma y estudia si relaja sus términos

Contactos políticos

El jefe del Ejecutivo resolverá sus dudas a lo largo de la mañana de este sábado tras reunirse, sucesivamente, con los comités científico y técnico de gestión del coronavirus, según anunció este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Después, se pondrá en contacto con los representantes de todas las formaciones políticas. Y este domingo volverá a celebrar una nueva videoconferencia, la cuarta ya, con los presidentes autonómicos. Este jueves ya mantuvo una conversación con el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Formalmente, la solicitud de prórroga del estado de alarma se tomará, previsiblemente en el Consejo de Ministros del martes. El Congreso, que es quien debe autorizarla, ya ha anunciado que reunirá a su Mesa ese mismo día a las 16:00 horas y a la Junta de Portavoces a las 18:00 horas. En esos encuentros se pondrá fecha y se fijará el orden del día del próximo pleno de la Cámara. Fuentes parlamentarias apuntan como fecha más probable para su celebración al jueves 9.

En principio, el Gobierno no tiene nada que temer en lo que al visto bueno del mantenimiento de la situación excepcional se refiere, a pesar de que en la última semana el clima político se haya crispado de manera evidente, sobre todo, a raíz de la aprobación, el pasado domingo, del decreto de paralización de la actividad productiva considerada no esencial. El PP no contempla negarse y con eso basta. Lo que no es descartable es que Sánchez se tope con una actitud extremadamente crítica hacia su gestión o que se pongan pegas a la convalidación de ese texto que redujo a mínimos hasta el día 9 la operatividad de buena parte de la industria, o a la prohibición de los despidos como consecuencia del coronavirus.

Vídeo. Polémica por algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno. / ATLAS

Incluso los hasta hora socios del Gobierno de coalición han expresado estos días su malestar por la falta de comunicación que ahora los socialistas buscan compensar a la carrera. Con todo, la Moncloa no ha aclarado aún si la semana próxima también llevará a la Cámara el resto de decretos pendientes.

El Gobierno dispone de un plazo de 30 días a partir de su aprobación para convalidarlos, aunque en el caso del que afecta a los sectores no esenciales no tendría sentido esperar más, salvo que también se piense en prorrogarlo. Esa es una cuestión que Illa rehusó este viernes contestar y que inquieta a autonomías y empresas.