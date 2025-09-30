Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ángel Víctor Torres en una rueda de prensa. Efe

El Gobierno lleva al Constitucional los presupuestos de Canarias de este año

El Ejecutivo central recurre a la justicia las cuentas del archipiélago por las retribuciones del Servicio Canario de Salud y la regulación de inversiones en puertos deportivos

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:18

El Consejo de Ministros ha autorizado este miércoles la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra los presupuestos de Canarias de este año en relación con las retribuciones de los gerentes del Servicio Canario de la Salud y con los puertos deportivos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que, una vez se aprobaron los presupuestos autonómicos, de acuerdo al Consejo de Estado se activó el mecanismo legal para la resolución de discrepancias entre los gobiernos central y autonómico y se firmó un acuerdo parcial sobre otros aspectos.

Sin embargo, fuera de ese acuerdo quedaron dos asuntos, el primero de ellos la disposición final cuarta en cuanto establece que cualquier persona que accediera al puesto de gerente del Servicio Canario de la Salud podría mantener sus retribuciones viniera del sector público o del privado o trabajara por cuenta ajena o por cuenta propia.

Torres ha indicado que esto incumpliría la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023 -que son los vigentes- y el incremento del 2,5% de manera supuesta, e iría también en contra del Estatuto básico estatal.

La segunda cuestión tiene que ver con los puertos deportivos, ya que la disposición final octava de la ley de presupuestos de Canarias, en su apartado primero, establece que la inversión sería para esas concesiones de no menos del 20%, cuando la normativa estatal establece que tiene que ser por encima del 50%.

Asimismo, la normativa estatal exige que las inversiones se hagan en un plazo de seis meses y los presupuestos canarios determinan un periodo de cuatro a seis años.

