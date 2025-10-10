«Con un gobierno incapaz de aprobar unos presupuestos, Canarias nunca tendrá trenes» El diputado del PP Carlos Sánchez cree que los compromisos del Ejecutivo «son papel mojado» si no consigue aprobar los presupuestos

El diputado del Partido Popular de Canarias Carlos Sánchez alerta de que los compromisos de un gobierno sin presupuestos «son siempre papel mojado» y acusa al PSOE y su «nefasto« Gobierno de España de «jugar con los intereses, las necesidades y las ilusiones de Canarias».

Sánchez advierte de que la reciente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible «no garantiza inversiones ni proyectos concretos en las Islas porque sin las cuentas estatales solo hay algunas promesas sin financiación asegurada». Una vez más, el PP considera que «Pedro Sánchez quiere pagar a Canarias con un cheque sin fondos».

«El PSOE está viviendo el final del sanchismo manipulando, vendiendo humo y retorciendo titulares para engañar a la gente. Juegan al despiste. Quieren hacer creer que apuestan por esta tierra y tienen proyectos, pero no hay nada asegurado. Con un gobierno incapaz de aprobar unos presupuestos, Canarias nunca tendrá trenes», asegura el portavoz popular.

«Vivimos tiempos de desgobierno y de verdades a medias, que suelen ser las peores mentiras. Llevamos tres años seguidos sin unos presupuestos generales y mientras Pedro Sánchez esté en la Moncloa, Canarias seguirá sin trenes», sentencia el diputado.

También destaca que en el PP saben perfectamente quién es Pedro Sánchez y cuánto vale su palabra. «Sorprende mucho que, después de tantas mentiras e incumplimientos, aún haya personas en Coalición Canaria que le compran todo para que luego no llegue nada de nada. La catadura de este Gobierno queda muy clara cuando incumple de forma sistemática los mandatos del Tribunal Supremo respecto a los menores con derecho a asilo que están en las Islas», señala.

Al respecto, el diputado del PP añade que «de este Gobierno mentiroso y trilero no hay que creer absolutamente nada, así que no deja de sorprender que algunos en CC todavía se lo crean todo». Sánchez sostiene que el Gobierno de España «incumple la Constitución cuando se niega a presentar presupuestos durante los últimos tres años». «¿Cómo va a cumplir ninguna norma un Gobierno que ni siquiera cumple la ley en mayúsculas? Hay que ser muy ingenuo para creer que los que no cumplen la Constitución sí van a cumplir la Ley de Movilidad Sostenible», concluye.