El Gobierno estatal niega que el número de jóvenes extutelados haya aumentado

Sin datos pormenorizaados y sin financiación

Respuesta oficial Situación estableEl Gobierno central no concreta ninguna cifra, pero mantiene que el número de migrantes extutelados en las islas no ha crecido notablemente. Carta de los obispos Cifras desmentidasA finales del año pasado los obispos de Canarias advirtieron que al comenzar 2023 quedarían en la calle desprotegidos unos 1.000 jóvenes. Integración social No habrá dotaciónEl Estado no prevé dotar financiación para ayudar a la inclusión social de los extutelados porque se trata de una competencia autonómica.