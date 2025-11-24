Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del director del SCS, Adasat Goya. EFE

El Gobierno dice que «tenemos mucho que alegar» a Madrid sobre las retribuciones del director del SCS

La suspensión temporal por parte del Constutucional se aplica tras el recurso del Consejo de Ministros, por lo que el Tribunal aún no se ha pronunciado sobre el fondo

Patricia Vidanes Sánchez

Patricia Vidanes Sánchez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:35

Comenta

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, expresó este lunes la «sorpresa» causada por la suspensión del Tribunal Constitucional, a petición del Consejo de Ministros, de las nuevas retribuciones fijadas para el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), en la actualidad Adasat Goya, en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma aún vigente, la de 2025.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Alfonso Cabello explicó que esta suspensión temporal se aplica cuando se presenta un recurso por parte del Consejo de Ministros, por lo que el Tribunal aún no se ha pronunciado sobre el fondo y «a esto le queda todavía recorrido». Además, el TC no podía hacer otra cosa, una vez presentado recurso por el Gobierno central, que suspender la aplicación de las retribuciones en cuestión.

Eso sí, el Gobierno canario no niega su sorpresa ya que entendía que se encontraban en un proceso de negociaciones, hasta tal punto que la comunidad autónoma había aceptado muchas de las observaciones efectuadas por el Gobierno del Estado y «nos habíamos allanado a esos pronunciamientos».

Por ello, el portavoz del Ejecutivo canario incidió en que «ha sorprendido la beligerancia con quien cumple, en este caso Canarias», con su obligación de poner sobre la mesa unos presupuestos de la comunidad autónoma, con «muchas dificultades» debido a la incertidumbre por parte del Gobierno del Estado.

«Entendemos que tenemos mucho que alegar con respecto al fondo», resaltó el portavoz del Ejecutivo.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha suspendido la disposición final cuarta de la ley de presupuestos, que establecía que la persona elegida para dirigir el SCS «no percibirá retribuciones inferiores a las que viniera percibiendo en el puesto que desempeñaba con anterioridad a su nombramiento», ya tanto si proviene del sector público como si trabajaba en el privado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Muere un motorista tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  4. 4 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  5. 5 Los centros de crisis canarios ya han atendido 23 agresiones sexuales en grupo: «Son devastadoras»
  6. 6 La viñeta de Morgan de este lunes 24 de noviembre
  7. 7 El boom del magnesio: por qué todo el mundo lo toma y dónde encontrarlo en la comida
  8. 8 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  9. 9 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  10. 10 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno dice que «tenemos mucho que alegar» a Madrid sobre las retribuciones del director del SCS

El Gobierno dice que «tenemos mucho que alegar» a Madrid sobre las retribuciones del director del SCS