El Gobierno confirma que un menor asilado vuelve a las islas al ser rechazada su petición de protección internacional El afectado está ingresado en el recurso de la administración del Estado 'Canarias 50'

EFE Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:18

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha confirmado que uno de los menores migrantes solicitantes de asilo que había sido trasladado a la península ha regresado a las islas al serle rechazada su petición de protección internacional.

Delgado ha informado que por ahora este es el único caso de un menor solicitante de asilo de los que fueron trasladados a la península por la resolución del Tribunal Supremo ha vuelto a las islas, y por ahora está ingresado en el recurso de la administración del Estado 'Canarias 50', en Las Palmas de Gran Canaria, a la espera de una solución.

El Supremo había ordenado el trasladado de los menores solicitantes de asilo y que fueran tutelados por el Estado, pero en este y otros casos su solicitud ha sido rechazada, aunque, según la consejera, solo uno de ellos ha regresado al archipiélago.

Delgado ha señalado que en otros dos casos en los que la solicitud de asilo fue rechazada, los menores aún no habían abandonado el archipiélago.

En los casos en los que la solicitud de asilo ha sido rechazada «hemos interpuesto una reclamación para que revisen esa resolución», pero cuando esa revisión también ha sido desfavorable, los menores tienen que volver a Canarias, «pero ha sido un caso únicamente», ha declarado la consejera a los medios de comunicación.

Ahora depende de los propios menores si quieren continuar con su reclamación ante los tribunales y si es así «seguiremos», ha precisado la consejera.

«Estamos viendo posibles soluciones», como que los menores ya trasladados a los que se les deniegue el asilo sean asumidos por otras comunidades autónomas en aplicación de la contingencia migratoria prevista en la última reforma de la Ley de Extranjería.

Si no es posible que pudieran quedarse en la península por esa vía volverán a Canarias y serán incorporados al cupo de esa contingencia migratoria para un nuevo traslado, como ha ocurrido con el único menor migrante que por ahora ha regresado a las islas, ha explicado.

