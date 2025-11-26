El Gobierno cierra con éxito su emisión de deuda apta para la RIC El Ejecutivo sacó 100 millones de euros y ha recibido ofertas por valor de casi 558 millones

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección general de Tesoro y Política Financiera, logró colocar 100 millones de deuda pública apta para materializar las dotaciones con cargo a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). La Consejería de Hacienda detalla en un comunicado que se recibieron 1.655 peticiones por un total de 557,7 millones de euros, lo que se traduce en una demanda 5,5 veces superior al importe ofertado.

Para la titular del departamento, Matilde Asián, este éxito en las peticiones viene a reforzar el interés de empresarios, profesionales y pymes por este tipo de operaciones de inversión, tal y como ya ocurrió en la edición del año pasado.

Siendo así, se ha ajudicado el 100% de las peticiones que solicitaron la adjudicación mínima de 80.000 euros o inferiores. De hecho, el importe adjudicado en este tramo ha sido de 33,8 millones de euros, es decir, un 34% del volumen total de la emisión, lo que favorece una amplia distribución de los suscriptores, especialmente entre profesionales liberales y pequeñas y medianas empresas.

El porcentaje de prorrateo, tras el reparto de la adjudicación mínima, fue del 1,993%, lo que ha resultado en un importe máximo adjudicado de 198.000 euros.

La fecha de la emisión y desembolso de los valores será el 4 de diciembre de 2025. La modalidad de esta emisión es de bonos a cinco años con un tipo de interés nominal fijo anual del 0,2%, por lo que su vencimiento será el 4 de diciembre de 2030.

Canarias, la autonomía menos endeudada por habitante

Hacienda enfatiza que Canarias es la comunidad autónoma con menor ratio de deuda pública por habitante al cierre del ejercicio 2024, con 2.923,9 euros frente a los 6.907,1 euros de media.

Además, con fecha 19 de septiembre de 2025, la agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) elevó la calificación crediticia a largo plazo de la Comunidad Autónoma de Canarias de 'A' a 'A+' con perspectiva estable.

Esta mejora de la calificación es el resultado de la reciente revisión al alza del rating del Reino de España, que hasta ese momento actuaba como límite para la calificación de la Comunidad Autónoma, impidiendo su aumento.

Para los expertos de la agencia de calificación, Canarias viene manteniendo su perspectiva estable desde marzo de 2022 hasta la fecha actual.