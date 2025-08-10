Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 9 de agosto 2025, 23:41 Comenta Compartir

Elena Máñez (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) tiene una larga experiencia política. Licenciada en Historia, ha sido consejera de Economía y Empleo bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres; antes fue delegada del Gobierno en Canarias; consejera de Política Social y Accesibilidad en el Cabildo de Gran Canaria; y directora del Instituto Canario de Igualdad. Entre otros asuntos, le preocupa la igualdad social, los derechos de la mujer y la educación pública. Este agosto es la cabeza visible del PSOE canario.

–El 42,4% de las familias canarias no puede permitirse salir de vacaciones una sola semana al año. ¿Están sobrevaloradas las vacaciones?

–No, desde luego que no. Las vacaciones son un derecho que tienen todos los trabajadores y trabajadoras. El señor Feijóo ha vuelto otra vez a tener unas declaraciones desafortunadas y demuestra lo poco conectado que está con la realidad de este país.

–Pero detrás de esa cifra hay una realidad, más allá de la anécdota.

–Lo que hay detrás es una falta de redistribución de la riqueza. Lo que hay detrás son los datos de pobreza. Y un pilar clave para poder responder a esas necesidades son las políticas que tiene que poner en marcha este gobierno, un gobierno que está fallando precisamente en la parte social. Desde el Partido Socialista llevamos tiempo pidiendo, por ejemplo, que haya un impuesto a las pernoctaciones turísticas. Tenemos 18 millones de turistas, es nuestro principal motor económico y creo que hay posibilidades de sobra para esa redistribución de la riqueza. Hay problemas de acceso a la vivienda, y el Gobierno de Canarias tiene instrumentos en su mano a la hora de dar apoyo a las personas más vulnerables, a las que tienen dificultades, que no pueden pagar el alquiler, que no llegan de forma cómoda al final de mes. Y se puede hacer, por ejemplo, aprobando el complemento a la vivienda de la renta canaria de ciudadanía, competencia exclusiva del Gobierno de Canarias. Un Gobierno que declara la emergencia habitacional y ha sido incapaz de poner en marcha ese complemento. El Gobierno tiene instrumentos para redistribuir la riqueza y para apoyar a las personas más vulnerables. El problema es que tenemos un Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular que está fallando a la ciudadanía en Canarias.

–Supuestamente se gobierna para la mayoría sin olvidar a las minorías, ¿es así en Canarias?

–Yo creo que se gobierna para una minoría si tenemos en cuenta que la primera medida que tomó el Gobierno CC-PP fue suprimir el impuesto de donaciones y sucesivos para aquellos que tienen mayores capacidades económicas, recaudando así menos recursos que podrían haberse aprovechado para este complemento a la vivienda. Pero decidió priorizar a quienes tienen mayores recursos.

–Por contra, no ha bajado el Igic como prometió en campaña electoral.

–Así es. CC y PP hicieron esa gran promesa en campaña electoral, y desde el PSOE les decíamos que no era posible porque volvían a entrar en funcionamiento las rentas de gasto. La realidad es el fraude que ha cometido este Gobierno prometiendo algo que sabía que no podía cumplir, y a día de hoy, dos años después, no han llevado a cabo esa rebaja del Igic. Mientras, buscan excusas, buscan culpables externos, todo aquello que tiene que ver con decisiones y competencias del Gobierno de Canarias al final acaban buscando responsables externos para no asumir la responsabilidad ante una promesa que hizo CC y PP a sabiendas de que no la iban a poder cumplir.

–Es fácil entonces en campaña electoral prometer con tal de llegar al poder.

–No, todo lo contrario. Cuando uno se presenta a unas elecciones y elabora un programa electoral, ese es el contrato con la ciudadanía. Uno tiene que ser consciente de qué proyecto tiene, en este caso para Canarias, y luego ser fiel y leales a los compromisos que se adquieren. Es un contrato social con la ciudadanía, por eso no vale hacer anuncios populistas y demagógicos simplemente buscando el voto. Eso es un fraude. Yeste Gobierno de Canarias es un fraude porque sus principales promesas electorales no las ha cumplido y no las va a cumplir.

–¿Es eso lo que ellos llaman el modo canario de hacer política?

–Parece que el modo canario de hacer política es no cumplir tus promesas electorales, que prometieron rebajar el Igic y no lo han hecho y no lo van a hacer. El modo canario es mentir en algo tan sensible como la dependencia y no asumir responsabilidades. El modo canario es que recibes menos financiación por tu mala gestión. El modo canario es que las personas perceptoras de la renta canaria ciudadanía tardan hasta 16 meses para poder recibir la ayuda, que solamente la reciben unas 12.800 personas, con 9.000 expedientes sin tramitar, 9.000 solicitudes de personas vulnerables que necesitan ese complemento, esa renta, y sus expedientes están en cajones porque no los tramita el gobierno. Este gobierno, con un presidente nacionalista que defiende el autogobierno, debe demostrando sus capacidades en ese ejercicio de sus competencias.

–Bueno, un gobierno nacionalista con un partido centralista.

–Es un binomio que tendría que explicar el señor Clavijo: cómo tiene a su lado en el gobierno a un partido político (PP) que se ha pasado dos años votando en contra de los intereses de Canarias. Y lo más sangrante es lo que hemos vivido con la situación de los niños y niñas menores extranjeros no acompañados. Desde hace un año podríamos haber tenido la respuesta que pasaba por la reforma del artículo 35 (de la ley de extranjería), porque los niños y niñas en desamparo, sean migrantes, vengan en patera, en avión o hayan nacido en Canarias, son competencia de las comunidades autónomas. Para que el Estado pudiese intervenir había que modificar la ley. Y el compromiso del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, con el trabajo incansable del ministro Ángel Víctor Torres era lograr esa reforma.

–¿Qué defiende el PSOE en materia de financiación? Se está diciendo que el nuevo modelo va a castigar a Canarias.

–Lo único que ha acordado el Gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña es un modelo de financiación extensible a todas las comunidades autónomas. Porque lo que permite este modelo es que cualquier comunidad autónoma pueda profundizar en ese modelo de autogobierno. En el acuerdo no se habla de cifras. Tenemos un modelo que está caducado desde 2014 –ni el PP con mayorías absolutas de Rajoy fue capaz de sacar adelante el nuevo modelo de financiación–. El Partido Socialista defiende el REF, defiende como siempre las singularidades de Canarias, defiende por supuesto que el REF quede fuera del sistema de financiación, defiende que se garanticen los mecanismos de solidaridad y defiende que en el cálculo de la población acordada se tengan en cuenta criterios como la insularidad y la lejanía. Eso es lo que el PSOE defiende dentro de una negociación de un nuevo modelo de financiación que es ahí donde tenemos que estar con voluntad política por parte de todas las comunidades autónomas para abordar un nuevo modelo de financiación porque estamos en 2025, esto ha cambiado mucho desde 2014 y por lo tanto hay que adecuar y adaptar y eso no es incompatible con seguir avanzando porque somos un Estado autonómico con muchas singularidades, Canarias la más singular de todas por ser islas ultraperiféricas y por nuestro REF. Pero que permita avanzar en el autogobierno, y eso debería ser algo que un partido nacionalista tendría que decir yo me apunto y también quiero avanzar en fórmulas que nos permitan avanzar en el autogobierno.

–¿Cómo afectan los supuestos casos de corrupción al PSOE canario?

–No hay ningún miembro del gobierno del Pacto de las Flores que esté en ningún tipo de causa judicial. Nuestro secretario general y ministro Ángel Víctor Torres no sé cuantas comparecencias en comisiones ha hecho explicando cómo fue la tramitación administrativa de la compra de mascarillas en pandemia.