El Gobierno insiste en que la activación de viviendas vacías depende de la confianza y no de los fondos públicos Pablo Rodríguez, consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, señaló en la comisión parlamentaria de este jueves, las claves para poner a disposición de los ciudadanos los inmuebles vacíos

El consejero Pablo Rodríguez, en su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias.

El consejero de Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, ha señalado que la atracción de inmuebles vacíos para poner a disposición de la ciudadanía en alquiler asequible no es una cuestión de fondos, pues en el pasado se ha destinado dinero para ello, sino de la percepción de confianza que tienen los propietarios para ceder su vivienda vacía.

Durante una comisión parlamentaria celebrada este jueves, Rodríguez respondía así a la petición de la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández de hacer una radiografía a tiempo real del número de viviendas vacías para poner en marcha un programa de alquiler seguro similar al que tienen en el País Vasco.

Al respecto, el consejero ha expresado que está de acuerdo con la necesidad de disponer de datos rigurosos y ha apuntado que eso es una necesidad no solo de Canarias sino del Estado en su conjunto y que para ello tanto el Ministerio de Vivienda como su Consejería han puesto en marcha sendos observatorios para avanzar en un conocimiento real del censo de viviendas vacías con una fuente fiable y no con datos de portales privados.

«Hemos hecho el encargo al Observatorio Canario de la Vivienda y desde principios de este año se lleva trabajando en un informe que va a permitir tener un censo, algo que no existe ninguna comunidad autónoma. En el País Vasco conocen solo un 40 % de las viviendas vacías y el resto de comunidades no tienen un conocimiento más allá de los datos del Instituto Nacional de Estadística, que es bastante vago», ha ahondado Pablo Rodríguez.

Ha avanzado que esos primeros informes del Observatorio llegarán a primeros de diciembre y que los datos serán públicos y se podrán mejorar con aportaciones para establecer políticas.

Ha mencionado que ya hay en marcha dos bonificaciones, una para que afloren pisos vacíos, por un total de 1.000 euros por propietario, y otra para la rehabilitación de viviendas cerradas que se pusieran en alquiler.

El dato sobre el número de personas que se han acogido a esas medidas se podrá conocer «dentro de pocos meses», una vez que Hacienda los traslade al departamento de Rodríguez.

Pablo Rodríguez ha recordado que en la legislatura 1999-2003 se puso en marcha un programa de vivienda vacía que fue exitoso porque se movilizaron «miles» de viviendas, si bien estaba destinado exclusivamente a jóvenes y el mercado «era distinto».

Para Rodríguez, para que la medida respecto al alquiler seguro de viviendas vacías tenga éxito es terminar con la imagen que tienen los propietarios de que es inseguro ponerlas en el mercado.

«No sé si podremos paliar esa imagen. Hay que buscar una fórmula que dé garantías pese a las inseguridades que genera la normativa estatal», ha concluido el consejero.

En su turno, Carmen Hernández ha considerado que el censo de viviendas vacías es una línea de trabajo «fundamental a la que el Gobierno se ha negado» y ha insistido en la necesidad de saber dónde están las viviendas vacías, quiénes son sus titulares y saber cuáles pertenecen a entidades públicas, privadas, fondos de inversiones y particulares.

«Hay que resolver dónde están y de quiénes son. Y también cómo están. Si la mitad están derruidas o en buen estado, saber cuántas se podrían someter a un proceso de rehabilitación exprés para ponerse a disposición...», ha propuesto.

También ha pedido Hernández implicar a los ayuntamientos, que en su opinión son «los que mejor saben» dónde están las casas vacías y porque es al institución que más confianza puede generar a los propietarios para que pongan su inmueble en alquiler.

«En el País Vasco el programa funciona porque la gente se fía del Gobierno Vasco, y pone su vivienda porque sabe que van a cobrar la renta mes a mes, y porque en la ley vasca existe un capítulo de expropiaciones transitorias que funciona como medida intimidatoria», ha reflexionado la diputada de Nueva Canarias.

También ha esgrimido que Baleares ha puesto en marcha una medida similar de alquiler seguro con una ficha financiera de 19 millones de euros.

«No es algo ni siquiera de izquierda radical si lo hacen en Baleares, con el PP, solo hace falta compromiso y dinero, que lo tienen, ya sea con fondos propios o europeos», ha concluido Carmen Hernández.