Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la consellera de Asuntos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo. EFE/Enric Fontcuberta

La Generalitat ofrece acoger en Cataluña a 31 jóvenes migrantes no acompañados

A Catalunya no le tocaba acoger ningún menor, porque es una de las comunidades autónomas con más acogida, pero lo hace por «solidaridad» con Canarias

Europa Press

Barcelona

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:02

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mónica Martínez Bravo, ha ofrecido acoger en Catalunya a 31 jóvenes migrantes no acompañados, aunque «todavía no hay un calendario fijado para su llegada».

«A Catalunya no le tocaba acoger ningún menor, porque somos una de las comunidades autónomas con más acogida, pero lo hemos querido hacer en solidaridad con Canarias y por una cuestión básica de humanidad», ha dicho en una entrevista de Cope Catalunya recogida por Europa Press.

Ve «con cierta decepción» el debate entre comunidades para el reparto de jóvenes no acompañados porque se está politizando una cuestión humanitaria, lamenta.

«El problema no es la inmigración, sino tener el estado del bienestar correcto», y ha reclamado solidaridad y criterios comunes entre autonomías.

Considera que los riesgos de la inmigración aparecen «cuando hay segregación, cuando tardas muchísimo en conseguir una cita médica o cuando las aulas no tienen refuerzos para hacer una buena acogida».

En cuanto a los recursos destinados a los migrantes, ha dicho que «las personas de origen migrante aportan el 10% de los recursos a la Seguridad Social y solo reciben prestaciones por el 1%».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una exconcejal socialista en San Mateo
  2. 2 Fallece Ismael Omar, periodista deportivo de Radio Las Palmas
  3. 3 Un accidente de tráfico provoca retenciones en la GC-1 a la altura de El Goro
  4. 4 Lopesan resulta adjudicatario de los tres hoteles de Santana Cazorla en Taurito y el de Las Tirajanas
  5. 5 La Justicia obliga a Santana Cazorla a devolver la finca donde está el parque acuático Lago Taurito
  6. 6 El calor golpea Canarias y la Aemet advierte: irá a más
  7. 7 Costas responde: «Las Canteras tiene inseguridad jurídica por la falta de gestión del Ayuntamiento»
  8. 8 Iván Gil frena la ansiedad amarilla a base de goles
  9. 9 Los médicos alzan la voz contra un calendario de exámenes que puede provocar un «descalabro asistencial»
  10. 10 La dueña de Camino Viejo declara y aporta documentación a la Fiscalía Anticorrupción

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Generalitat ofrece acoger en Cataluña a 31 jóvenes migrantes no acompañados

La Generalitat ofrece acoger en Cataluña a 31 jóvenes migrantes no acompañados