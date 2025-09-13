La Generalitat ofrece acoger en Cataluña a 31 jóvenes migrantes no acompañados A Catalunya no le tocaba acoger ningún menor, porque es una de las comunidades autónomas con más acogida, pero lo hace por «solidaridad» con Canarias

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la consellera de Asuntos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo.

Europa Press Barcelona Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:02 Comenta Compartir

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mónica Martínez Bravo, ha ofrecido acoger en Catalunya a 31 jóvenes migrantes no acompañados, aunque «todavía no hay un calendario fijado para su llegada».

«A Catalunya no le tocaba acoger ningún menor, porque somos una de las comunidades autónomas con más acogida, pero lo hemos querido hacer en solidaridad con Canarias y por una cuestión básica de humanidad», ha dicho en una entrevista de Cope Catalunya recogida por Europa Press.

Ve «con cierta decepción» el debate entre comunidades para el reparto de jóvenes no acompañados porque se está politizando una cuestión humanitaria, lamenta.

«El problema no es la inmigración, sino tener el estado del bienestar correcto», y ha reclamado solidaridad y criterios comunes entre autonomías.

Considera que los riesgos de la inmigración aparecen «cuando hay segregación, cuando tardas muchísimo en conseguir una cita médica o cuando las aulas no tienen refuerzos para hacer una buena acogida».

En cuanto a los recursos destinados a los migrantes, ha dicho que «las personas de origen migrante aportan el 10% de los recursos a la Seguridad Social y solo reciben prestaciones por el 1%».