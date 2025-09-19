Frente a Navarra y País Vasco, en Canarias «no hay conciencia colectiva» sobre el REF «15.000 navarros defendieron en la calle en 1893 sus fueros: ¿lo harían hoy los canarios por el REF». La respuesta quedó en el aire ayer en la jornada técnica celebrada en ICSE

Canarias, País Vasco y Navarra comparten historias fiscales singulares que inspiran autogobierno y conciencia ciudadana –menos–, y de eso se habló este viernes en la jornada organizada por La Gaveta Económica en ICSE (Instituto Canario Superior de Estudios) en torno al Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Entre los ponentes, Eduardo J. Alonso Olea, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco y director del Centro de Documentación del Concierto Económico y las Haciendas Forales; Mikel Lizarraga, profesor ayudante doctor de Historia del Derecho en la Universidad Pública de Navarra; o el comisionado del REF, José Ramón Barrera.

Las tres regiones en cuestión mantienen singularidades fiscales que parten de realidades distintas y, como expuso Mikel Lizarraga, «Navarra siempre ha mantenido un régimen jurídico y fiscal diferenciado del resto del Estado y nunca ha perdido su singularidad institucional, lo que explica que el régimen foral esté tan interiorizado en la conciencia colectiva de los navarros».

Una interiorización que no comparten los canarios y canarias con su Régimen Económico y Fiscal, un fuero que tiene su origen en el siglo XVI tras la Conquista de Canarias, y posteriormente, en 1852 con la Ley de Puertos Francos, aprobándose en 1972 se aprobó la primera Ley del REF.

Haciendo la comparativa con Navarra, Lizarraga señaló que este ejemplo ofrece una enseñanza clara para Canarias: «Lo que hace que estos sistemas estén tan asumidos no es solo su utilidad económica, sino su continuidad histórica. El REF canario debe afianzarse como parte esencial de la identidad institucional de las islas».

Tanto es así que, al recordar la histórica protesta de 1893, cuando 15.000 navarros salieron a las calles de Pamplona para defender el histórico foro y la posterior firma de adhesión a la iniciativa de la Diputación Foral por parte de 120.000 personas sobre una población de 300.000, quedó en el aire si hoy día se lograría una defensa masiva del REF por parte de la ciudadanía isleña. «Lamentablemente, todos sabemos la respuesta», vino a decir el director de La Gaveta Económica, Antonio Salazar.

A su vez, Eduardo J. Alonso Olea, profesor en la Universidad del País Vasco y director del Centro de Documentación del Concierto Económico y las Haciendas Forales, señaló que «Canarias por su distancia geográfica y el País Vasco por su situación fronteriza y jurisdiccional comparten origen histórico en su carácter periférico. Esa condición explica muchas de las excepciones que han configurado sus regímenes fiscales».

El Concierto Económico Vasco otorga a las diputaciones forales amplias competencias en recaudación, inspección y normativa tributaria «dentro de los límites de la Unión Europea. No es una barra libre, sino un instrumento que genera identidad y responsabilidad institucional», dijo Alonso Olea. Y como «lo que no se conoce no se defiende», haya necesidad de divulgar y explicar el REF canario para reforzar su legitimidad social.

El comisionado del REF, José Ramón Barrera, indicó que los fueros canario, vasco y navarro, partiendo de circunstancias históricas distintas, «comparten un mismo espíritu, garantizar que la ciudadanía de territorios con realidades singulares pueda competir en igualdad de condiciones en el ámbito nacional y europeo. Esa excepcionalidad no es un privilegio, es una forma de equidad». Barrera añadió que País Vasco y Navarra «demuestran que cuando un régimen económico se asume como parte de la identidad colectiva, se fortalece y se defiende con mayor convicción. Ese es el reto que tenemos hoy en Canarias: que el REF no sea visto solo como un instrumento fiscal, sino como un derecho histórico» para «crecer, generar empleo y proyectar nuestro futuro con confianza».