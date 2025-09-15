FORO CANARIAS7 'Islas con futuro' Los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, Lola García y Oswaldo Betancort, protagonizan el primer encuentro informativo tras el arranque del curso político

Dentro de nuestros ciclos de encuentros informativos que mantenemos a lo largo del año con diferentes representantes de sociedad canaria, este lunes 22 de septiembre recibiremos en el salón de actos de CANARIAS7 a Lola García Martínez, presidenta del Cabildo de Fuerteventura y a Oswaldo Betancor García, presidente del Cabildo de Lanzarote.

El objetivo general de este foro es establecer una plataforma de diálogo público que reúna a los máximos representantes de Fuerteventura y Lanzarote para analizar los desafíos comunes y explorar sinergias estratégicas que fortalezcan el desarrollo del eje oriental del archipiélago.​​

A través de un debate abierto y constructivo, se busca no solo informar a la ciudadanía, sino también proyectar una imagen de coordinación y visión conjunta entre las dos islas.​

Contaremos con la presencia de Fernando Clavijo Batlle, presidente de Canarias, para la presentación del acto. Moderado por el director del periódico, Francisco Suárez, el encuentro tendrá lugar a partir de las 9.30 horas en la sede de CANARIAS7, en la capital grancanaria, y se podrá seguir en directo desde la edición digital del periódico.

