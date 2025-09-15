Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así ha sido la rueda de prensa de Javier Guillén, director de La Vuelta

FORO CANARIAS7 'Islas con futuro'

Los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, Lola García y Oswaldo Betancort, protagonizan el primer encuentro informativo tras el arranque del curso político

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:36

Dentro de nuestros ciclos de encuentros informativos que mantenemos a lo largo del año con diferentes representantes de sociedad canaria, este lunes 22 de septiembre recibiremos en el salón de actos de CANARIAS7 a Lola García Martínez, presidenta del Cabildo de Fuerteventura y a Oswaldo Betancor García, presidente del Cabildo de Lanzarote.

El objetivo general de este foro es establecer una plataforma de diálogo público que reúna a los máximos representantes de Fuerteventura y Lanzarote para analizar los desafíos comunes y explorar sinergias estratégicas que fortalezcan el desarrollo del eje oriental del archipiélago.​​

A través de un debate abierto y constructivo, se busca no solo informar a la ciudadanía, sino también proyectar una imagen de coordinación y visión conjunta entre las dos islas.​

Contaremos con la presencia de Fernando Clavijo Batlle, presidente de Canarias, para la presentación del acto. Moderado por el director del periódico, Francisco Suárez, el encuentro tendrá lugar a partir de las 9.30 horas en la sede de CANARIAS7, en la capital grancanaria, y se podrá seguir en directo desde la edición digital del periódico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Samuel L. Jackson repite pizzería en Gran Canaria
  2. 2 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  3. 3 Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales anunciados en Canarias y pide su retirada a las plataformas
  4. 4 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias
  5. 5 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  6. 6 Viera y Jesé, a fuego lento
  7. 7

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  8. 8 A juicio tres hombres por tráfico de drogas y blanqueo de capitales: intervenidos 13 kilos de estupefacientes, vehículos y herramientas
  9. 9 El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán
  10. 10 Un hombre en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Morro Jable

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 FORO CANARIAS7 'Islas con futuro'

FORO CANARIAS7 &#039;Islas con futuro&#039;