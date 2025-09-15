FORO CANARIAS7 'Islas con futuro'
Los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, Lola García y Oswaldo Betancort, protagonizan el primer encuentro informativo tras el arranque del curso político
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:36
Dentro de nuestros ciclos de encuentros informativos que mantenemos a lo largo del año con diferentes representantes de sociedad canaria, este lunes 22 de septiembre recibiremos en el salón de actos de CANARIAS7 a Lola García Martínez, presidenta del Cabildo de Fuerteventura y a Oswaldo Betancor García, presidente del Cabildo de Lanzarote.
El objetivo general de este foro es establecer una plataforma de diálogo público que reúna a los máximos representantes de Fuerteventura y Lanzarote para analizar los desafíos comunes y explorar sinergias estratégicas que fortalezcan el desarrollo del eje oriental del archipiélago.
A través de un debate abierto y constructivo, se busca no solo informar a la ciudadanía, sino también proyectar una imagen de coordinación y visión conjunta entre las dos islas.
Contaremos con la presencia de Fernando Clavijo Batlle, presidente de Canarias, para la presentación del acto. Moderado por el director del periódico, Francisco Suárez, el encuentro tendrá lugar a partir de las 9.30 horas en la sede de CANARIAS7, en la capital grancanaria, y se podrá seguir en directo desde la edición digital del periódico.
