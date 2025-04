La Fiscalía de Extranjería pide al Gobierno canario que acelere trámites para documentar a los chicos

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 28 de abril 2025, 22:24 | Actualizado 22:31h. Comenta Compartir

La fiscal delegada autonómica del área de Trata de Personas y Extranjería, Teseida García, asegura que desde hace un año están reclamando que se cumpla la normativa y se regularice a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a Canarias y tutela la comunidad. De ahí que en el expediente que abren le pidan al Gobierno que informe de las actuaciones que está realizando para ello.

«La ley obliga a que tengan su permiso de residencia y para eso es necesario que estén documentados. Y esa documentación implica hacer una labor por parte del de las personas que tienen su custodia y tutela y, en el caso de que no pudieran conseguirla, pues solicitar la cédula de inscripción, pero esto, que es un documento provisional que dura un año y lo tramita la Policía, no es lo mejor», afirma García.

Según el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, la administración canaria ha tenido problemas a la hora de concertar citas en la Delegación del Gobierno, «para poder dar respuesta. Es un trámite muy engorroso y tremendamente complicado en el que hay que hablar con las embajadas y con los consulados de cada uno de los países» de los que provienen los menores, afirmó.

Según Cabello, iniciar los trámites es «complejo» y cree que lo mismo que ha hecho Canarias «movilizando con carácter de emergencia recursos suficientes» para atender a los menores, demanda que también lo hagan «el resto de administraciones». Y continuó: «En esa línea, lo que les digo es se ha avanzado muy significativamente en la obtención de toda esa documentación. Se están reforzando aún más las plantillas para poder llegar a dar respuesta a la situación en la que nos encontramos. Pero necesitamos la colaboración de todos los actores en este asunto, también de la Delegación, también de Fiscalía, también de las embajadas y los consulados», añadió.

La fiscal Teseida García señala que tiene un «caballo de batalla» desde hace un año «para ver por qué no se producen esas documentaciones que van a dar lugar posteriormente a la regularización. Los menores migrantes no acompañados «tienen derecho» a ello, para poder contar con un «permiso de residencia» cuando cumplen 18 años. «Están en una mejor condición, siendo menores de edad regularizados que no estando indocumentados y en situación irregular». «No se está llevando a cabo la regularización» de los menores no extranjeros no acompañados «en los tiempo porque marca la ley, afirma la fiscal, que también recuerda que el Gobierno central lo puede iniciar de oficio.

Plan de choque: dos semanas para agilizar papeles La Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado la información adelantada por El País y reconoce que ha puesto en marcha un «plan de choque» para agilizar los expedientes de menores migrantes no acompañados que tiene acumulados. Según el diario El País son cerca de 1.000, cifra que no confirmaron las fuentes consultadas. Lo que sí señalan es que el plan de choque, que comportará que el personal haga horas extraordinarias, estará en marcha durante al menos dos semanas. En los últimos días se ha sabido que la mayoría de los niños niñas y adolescentes extranjeros no acompañados que tutela Canarias no tienen sus papeles en regla como mandata la ley.