Fiscales de Canarias piden explicaciones sobre el 'caso Grúas'

En concreto, Pallarés explicó que se ha optado por hacer un escrito a la Fiscalía General del Estado al entender que en este caso "se pone en entredicho una actuación", matizando que si bien "ya ha dado explicaciones el fiscal Superior --de Canarias, Vicente Garrido--", a él, "por lo menos, no" le termina de convencer.

"Estamos preparando un escrito para mandar a la Fiscalía General para que salga al paso de esta noticia y nos diga exactamente qué ha pasado y qué actuación ha tenido la Fiscalía Superior, como la intervención que ha podido tener la Fiscalía General del Estado", apuntilló en declaraciones a Cope Canarias.

Así, añadió, que en su caso no le convencen las explicaciones de Garrido porque si un fiscal está designado en un caso y hay un informe que se emite, dicho informe tiene que estar "en un plazo razonable para ser rechazado o ser validado y evacuarse".

"No tiene ningún sentido, desde mi punto de vista, que un informe que esté completo, esté ya elaborado, y se quede en el limbo. Ese es el tipo de explicación que queremos de la Fiscalía General del Estado y que nos diga que ha pasado con este asunto y la decisión que se ha tomado, si se ha tomado alguna, por parte de la Fiscalía General", apostilló.

Pallarés subrayó que los fiscales son "defensores de la legalidad" y tienen un principio de dependencia jerárquica para "garantizar la unidad de actuación", sin embargo matizó que dicha dependencia jerárquica "no significa un ordena y mando y hago las cosas porque sí, sino que habrá que razonarlo".

Por ello, consideró que si el "superior no está de acuerdo con el contenido del informe que le propone el inferior tendrá que o abocarse el asunto o decirle al compañero que cambie de criterio porque no lo ve así", o señaló que si no tendrá que relevarlo de ese informe para hacerlo otro fiscal porque, dijo, "lo que no puede ser es que haya sospecha de cierto retraso o de que no hay opacidad". Esto, agregó, "no transmite un funcionamiento correcto" de lo que es la Fiscalía.