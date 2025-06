Feijóo pide al PP unidad y que se preparen «cada día para ganar y gobernar» en 2027

Luisa del Rosario y Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 5 de junio 2025, 21:29 | Actualizado 21:43h. Comenta Compartir

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pidió este jueves a la militancia y simpatizantes «unidad» con la vista puesta en las elecciones de 2027. «Tenemos que estar preparados todos los días para ganar y gobernar», dijo en un acto de partido celebrado en el Hotel Santa Catalina.

Feijóo recordó a los presentes —buena parte de ellos cargos públicos del partido en las distintas instituciones, desde el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez— que su objetivo no es «ganar las elecciones», porque eso ya lo han hecho. «Estamos para gobernar España» y «regenerarla», afirmó.

Durante su intervención, el líder del PP insistió en que los conservadores estaban listos para afrontar los retos del país: «Esto tiene remedio. España necesita un gobierno a la altura del país». Se mostró «muy orgulloso de venir» a Canarias y agradeció la «hospitalidad» del PP de las islas. Feijóo ha cosechado en las islas el triple de avales que los que logró en 2022, dijo Manuel Domínguez. Y le dijo a los cuadros del PP canario que estaban haciendo las cosas bien. «Estáis priorizando bien. Habéis sido capaces de reducir la burocracia y los impuestos». De hecho, añadió, mientras el PP canario «apuesta por la cuota cero de los autónomos, que es una gran decisión política, Sánchez sube impuestos».

«Hoy pagamos más impuestos que nunca y tenemos más deuda que nunca. La mayor deuda pública: 1,6 billones de euros. Desde que llegó Sánchez hace siete años, la deuda es de 460.000 millones de euros. 180 millones de deuda diaria», dijo. Y criticó lo «fácil» que era gobernar «dejando pufos», mientras no se crean «puestos de trabajo de verdad», en relación a los llamados «fijos discontinuos», una forma de que «no figuren en el paro», por lo que están «mintiendo en la contabilidad», señaló.

Con ese panorama, para Feijóo, «España está quebrada. Tengo que decirlo, no sin pena: España está viviendo un momento límite». Pero «el cambio» que necesita el país «está cerca» porque la mayoría social «acabará con esta vergüenza que estamos viviendo. España no se merece esto. España es mejor que su gobierno», aseguró.

El «sanchismo» y el presidente del Gobierno fueron el hilo conductor de la mayor parte de un discurso en el que presentó al PP como el partido de «la decencia, la limpieza y la honestidad», porque son «valores irrenunciables».

En ese contexto, dijo que era «imposible que a cualquier español decente no le duela la degradación que estamos viendo», porque España es mejor que su gobierno y la mayoría social quiere «limpiar la desvergüenza. Y vamos a hacerlo».

Fue entonces cuando Feijóo se presentó como la persona adecuada, pues entiende la política «como servicio público, no como espectáculo. Vamos a hacer un cambio político en España para que la política vuelva a ser de frente, honesta, que defienda intereses del país. No concibo la política de escándalo día a día, en el entorno personal y político rodeado de corrupción… y no pasa nada. Un presidente del Gobierno que lleva 36 días huido sin dar explicación pública de lo que está ocurriendo en su Gobierno, su entorno y su partido», afirmó. «No podemos acostumbrarnos a eso». Por eso, continuó, «tenemos la responsabilidad histórica de superar el momento crítico que vive nuestro país. Un sistema que lo ha corrompido todo. No podemos acostumbrarnos al bochorno, a la desvergüenza televisada. España es un Estado fallido en manos de la indecencia. Hay que superar esta situación. A los independentistas nunca les ha salido tan barata España. Han envenenado la política española: con mentiras, con ocupación de las instituciones del Estado y con corrupción».

Pero confía en que «la mayoría de los españoles acabará con esta vergüenza», incluyendo a las personas que votaron al PSOE, porque no votaron al Partido Socialista para que «gobernara Bildu ni Puigdemont. No le votaron para un gobierno indecente. A esa gente apelamos. Una España decente, por encima de las ideologías, de la militancia, incluso por encima de los que no nos votan. El objetivo es más grande que los partidos: es el interés general de la nación».

En el horizonte, no solo el congreso del PP de julio, también la concentración que han organizado los conservadores en Madrid este domingo: «Si todo esto no te representa, no te quedes quieto. Vamos a salir a la calle el domingo no para pedir el voto a nadie, sino para defender la democracia. Vamos a convocar a la gente para ofrecerle un futuro distinto. Empezar a construir una España mejor. Y hay tanto para reconstruir que necesitamos todas las manos».

Entonces esbozó cómo será su Gobierno: «Se hablará de bajar impuestos, de conciliación, de gratuidad en escuelas infantiles. De construir más vivienda, de financiar mejor a las comunidades, y de los problemas migratorios sin demagogia, sin efecto llamada».

Confió en que el PP ha ganado todas las elecciones desde que Sánchez es presidente: «PSOE 0 – PP 4» y que gobiernan en once regiones. Y, además, es «el gran partido constitucionalista de España» porque, aunque ganaron, se fueron a la oposición. «Quieren que nos rindamos, pero nos van a ver esperanzados. Nos quieren divididos, pero nos estamos uniendo más que nunca. Creedme: lo vamos a lograr. Todos juntos», dijo.

«Canarias entera está pagando la herencia del sanchismo. No se ha hecho nada por los isleños» Las voces del Partido Popular en Canarias aprovecharon el acto del presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, celebrado ayer en el hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, para criticar la «herencia que ha dejado el sanchismo» en las islas. El presidente del PP en Gran Canaria, Carlos Ester, remarcó que en el archipiélago también se está viviendo «un vía crucis» debido a la gestión de Ángel Víctor Torres como presidente de Canarias en la legislatura pasada, y de la exministra y actual alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. «Torres no hizo nada por las islas como presidente y no lo está haciendo ahora como ministro», criticó el también diputado del PPen el Parlamento canario. En la misma línea se expresó la portavoz de los populares en el ayuntamiento de la capital grancanaria, Jimena Delgado, que añadió que la gestión de Pedro Sánchez es «una mafia» que los canarios y canarias conocen bien: «Tito Berni, caso Mascarillas, y la tragedia de los menores migrantes, que la quieren usar para dinamitar». En este punto, quisieron subrayar el trabajo realizado por el vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez que, bajo su punto de vista, está haciendo «todo lo contrario». Delgado criticó que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha dejado a «la peor alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias», al mando. Apuntó que la ciudad lleva «10 años de secuestro socialista» con obras que «nunca se verán», como es el caso de la Metroguagua, y con «problemas de limpieza» y corrupción. Tanto Ester como Delgado mostraron su apoyo al líder de los populares, que será el próximo «presidente del Gobierno de España», según indicaron, puesto que es lo que el país «necesita ya». Por otro lado, el líder del PPen Gran Canaria mostró su hartazgo ante la situación que vive el país: «Estamos hartos de que manipulen las instituciones y que se ataque a las fuerzas de seguridad y a los jueces». Además, proyectó que en 2027, cuando se celebren las próxima elecciones municipales y autonómicas, el partido tiene que ser capaz de lograr presidir el cabildo de la isla redonda. «Manuel Domínguez será presidente de Canarias y entre todos trabajaremos para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente de España», sentenció Ester.