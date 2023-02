Un experto insta a crear economía para revertir la baja natalidad

En 2021, la tasa de fecundidad registrada en Canarias estaba en 0,86 hijos por mujer y probablemente este año será más baja. Este es, según el profesor honorario de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna (ULL), José León García, el verdadero reto demográfico de la comunidad autónoma.

Por eso, instó a las administraciones públicas a proyectar más inversiones, sobre todo en las islas más occidentales, para «modificar esta dinámica demográfica». Así lo explicó ayer en la comisión Sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias del Parlamento regional.

En su exposición, García indicó que tanto la prensa como algunos expertos destacan como el principal reto demográfico del archipiélago en la actualidad «la superpoblación, pero no nos fijamos en un asunto de gran trascendencia que es la baja natalidad» y que, según indicó, ha ido descendiendo desde los años 70 y ahora se encuentra por debajo del seis por cada 1.000 habitantes «el quinto del país».

Equilibrio poblacional

Las cuatro comunidades que están por encima, añadió, están muy envejecidas. Por eso, insistió en la necesidad de establecer y mejorar las políticas demográficas para favorecer la natalidad, ya que cuando se cambia la pauta y se decide no tener hijos o tenerlos tardíamente, es muy difícil modificarla, dijo.

A su juicio, al hablar de equilibrio poblacional hay que r elacionar la población y los recursos disponibles «y siempre hay mecanismos de ajuste». Uno de ellos, explicó, son las migraciones «de tal manera que la población se ha ido de las islas cuando no tenía expectativas y al revés, cuando hay trabajo, se producen las llegadas».

En este sentido, apuntó igualmente que no se puede hablar de equilibrio poblacional para el conjunto del archipiélago. Cada isla tiene un peso demográfico dependiendo de su economía, del empleo, «y las expectativas de la gente para quedarse o marcharse».

En el caso de Canarias, esta situación tiene que ver con el cambio de modelo económico en los años 60, que pasó de tener una base agraria a una base de servicios y turismo.

Cambios

Al respecto de los cambios generados por el turismo, indicó el profesor José León García que se ha urbanizado a costa de terrenos agrícolas y no siempre se ha hecho de una manera bien planificada, lo que genera problemas como lo de tráfico. Considera que los atascos son consecuencia de una mala planificación, no de la superpoblación.

Asimismo, indicó que existe una parte de la población que a pesar de no tener empleo no se plantea marcharse porque cuenta con las ayudas procedentes del Estado y de la Unión Europea. Estos recursos permiten igualmente que los niveles de pobreza no sean más elevados, por lo que considera que se deben «mantenerlos y mejorar».

También intervino ayer en la comisión parlamentaria Sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias el profesor titular en el departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la ULL, Dirk Godenau.

En su comparecencia destacó la conveniencia de «reducir las velocidades de crecimiento» así como gestionar y planificar aspectos como el territorio, el empleo o la vivienda «porque hay que saber donde vamos».

En cualquier caso, reconoció que este planteamiento es «difícil de vender» desde el punto de vista político porque es preciso trabajar con plazos largos.

En cuanto a la diversificación económica, Godenau destacó que «no es realista hablar de cambiar una cosa por otra» y en Canarias apostó «añadir valor a lo que hacemos». En el caso del turismo, apuntó que es «clave y positivo» por lo que no se debe hablar de sustituirlo.