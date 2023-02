CC carga contra Torres y denuncia la «alianza de silencio» del Pacto de las Flores en un caso que «pinta muy mal»

El portavoz del grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha reclamado respuestas «claras e inmediatas» al presidente de Canarias y secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, acerca del caso Mediador, en torno al cual ha denunciado que hay un pacto de silencio por parte de los partidos que apoyan al ejecutivo.

En rueda de prensa, José Miguel Barragán ha indicado este jueves que la justicia señala que el caso Mediador implica la creación de una banda criminal organizada, en la que están implicados miembros del PSOE canario, uno de ellos el exdirector general de Ganadería Taishet Fuentes.

En este caso el juzgado de instrucción número de 4 de Santa Cruz de Tenerife investiga, entre otros, a Taishet Fuentes y al exdiputado nacional, su tío Juan Bernardo Fuentes, director general de Ganadería antes que su sobrino, por delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.

Subvenciones europeas

José Miguel Barragán ha señalado que el punto de partida de este caso está en la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias por un uso fraudulento de las subvenciones europeas y las inspecciones a costa de explotaciones canarias en un momento «terriblemente delicado» para el sector primario.

«Vaya por delante la presunción de inocencia, pero la cosa pinta mal, muy mal», ha dicho el portavoz del grupo parlamentario Nacionalista (CC-PNC-AHI), quien ha añadido que el martes pasado su formación presentó una solicitud de comparecencia del gobierno regional para hablar de las presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones europeas vinculadas a productos de alimentación.

Casi una semana después, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, solicitó comparecer en el pleno y en comisión parlamentaria, donde el grupo Nacionalista también ha presentado una pregunta, y antes de que acabe esta semana presentará una proposición no de ley para que el Parlamento se pronuncie, ha comentado José Miguel Barragán.

El portavoz del grupo Nacionalista ha destacado que algo que ha sorprendido es la «alianza» de silencio de los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno regional (PSOE, Podemos, ASG y Nueva Canarias), algo que, ha agregado, «retrata» a este ejecutivo y a su máximo representante, Ángel Víctor Torres, que «ni ha sabido articular mecanismos de control suficientes para una buena gestión administrativa, ni ha depurado responsabilidades».

José Miguel Barragán ha apuntado que tampoco «sabemos nada» de la Consejería de Hacienda, que es la fiscalizadora de las ayudas europeas. Ha preguntado dónde el PSOE y el gobierno de Canarias han condenado los presuntos delitos o han asumido responsabilidades, y ha señalado que «sólo» se han producido algunas «débiles reacciones en Twitter, de cara a la galería, pero nada sobre el control público».

Ha recordado que Ángel Víctor Torres es el secretario general del PSC-PSOE y el presidente de Canarias, y «no hemos visto siquiera» que haya condenado estos hechos, y ha preguntado si es ese el control y la buena gestión que «querrá vender» en el próximo debate sobre el estado de la nacionalidad, y la que promete para la gestión de los fondos europeos para la recuperación.

José Miguel Barragán ha recordado que Taishet Fuentes fue cesado como director general de Ganadería por pérdida de confianza, pero «¿sabía Ángel Víctor Torres de sus actuaciones?», ha preguntado el portavoz del grupo Nacionalista, para quien «está claro» que era «nefasto».

Ha manifestado que Ángel Víctor Torres debe dar respuestas «claras e inmediatas» acerca de si se conocía que el exdirector general de Ganadería «esquilmaba los recursos», si así lo confirman las actuaciones judiciales.

Ha preguntado si hubo una pérdida real de confianza y ha opinado que se llega a la conclusión de que no, y ha subrayado que Ángel Víctor Torres «dejó» que Taishet Fuentes fuese propuesto candidato del PSOE a la Alcaldía de Antigua (Fuerteventura), o, ha preguntado «¿es que el secretario general del PSOE no sabe lo que pasa en sus filas?».

Funcionarios apartados

Preguntado si cree que la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanooestende, conocía con anterioridad lo sucedido ha respondido Barragán que «hay una información publicada en un medio de comunicación que hace referencia a que en un momento el funcionario que se ocupaba de las subvenciones europeas fue apartado por el director general de Ganadería».

Ha proseguido que, según esa información periodística, «algo que nadie ha rebatido», el funcionario puso en conocimiento de sus superiores la actuación del director general de Ganadería, por lo que, a juicio de José Miguel Barragán, «no cabe duda de que algún conocimiento tuvo» el presidente de Canarias.

Ha declarado que «con lo que estamos conociendo judicialmente, si no hay actuación alguna me preocuparía todavía muchísimo más», y ha comentado que no cree que este caso afecte a otros partidos, si bien es partidario de esperar a que se conozca más información de las actuaciones judiciales.

La banda criminal que investiga el juzgado, por la que han sido detenidas doce personas, estaría supuestamente liderada en el ámbito político por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y en el empresarial por el exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. El nombre del caso procede de la persona que supuestamente hacía de mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte.