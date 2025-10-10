El exembajador de la UE cree que la seguridad y el desarrollo de Europa dependen del Sahel El antiguo representante de la Unión Africana, Maman Sidikou, reprocha al Viejo Continente en una jornada en Casa África haberse ido de la región

EFE Las Palmas de Gran Canaria. Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

El exrepresentante especial de la UE en el Sahel Ángel Losada subrayó este jueves que la seguridad y el desarrollo de Europa dependen de la seguridad y el desarrollo de los países del Sahel, con cuyos gobiernos, también los militares, hay que seguir relacionándose desde la cooperación y la ayuda humanitaria.

Así lo ha defendido en unas jornadas de Casa África sobre la nueva geopolítica de esa zona, en las que el antiguo representante de la Unión Africana ante el Sahel Maman Sidikou ha reprochado a Europa «que se haya ido» de la región, donde la pobreza y la ruptura del pacto social entre sus poblaciones y gobiernos ha acrecentado la crisis que vive.

El diplomático español, distinguido con la Gran Cruz del Mérito Militar y la Cruz de Plata de la Guardia Civil, coincidió con el director general de Casa África, José Segura, en que Europa no presta suficiente atención a su frontera sur, en un mundo «donde el imperio de la ley se ve sustituido, desgraciadamente, por el de la fuerza», como ocurre en Oriente Medio.

Losada aludió al «nefasto contexto geopolítico» por el que «Europa se ha visto desplazada prácticamente de todo el Sahel, donde hoy «no está presente como debería estar, a pesar de los esfuerzos que ha hecho» en una zona que ha definido como «el polígono de crisis», porque en ella se dan cita «todas las que podemos imaginar: de gobernanza, desarrollo, terrorismo, humanitaria, climática y de yihadismo económnico».

Ángel Losada defendió que la UE siempre ha considerado al Sahel como una de sus prioridades, como demuestran sus dos estrategias para la región, de 2011 y 2021, la primera sustentada en los principios de seguridad y desarrollo y la segunda centrada en la gobernabilidad y la rendición de cuentas «exigida por los países europeos del norte».

Además, la población saheliana ha percibido el concepto de democracia de una forma muy diferente a como se percibe en el mundo occidental, de forma que para muchos «es un sistema occidental que permite a los líderes corruptos mantenerse en el poder», lo que lleva a que el 60 % de los africanos no cree en los beneficios de la de la democracia porque «no percibe sus dividendos».

La falta de sensibilidad occidental hacia la cultura y tradiciones de los países del Sahel ha sido, a juicio de Losada, otro de los errores que la UE ha cometido en la región, donde se asientan antiguos imperios, como el maliense.