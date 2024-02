«Europa ha entendido que la inmigración es un problema de todos, no solo del sur»

Izaskun Bilbao lleva 15 años siendo eurodiputada. Forma parte del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y en el Parlamento Europeo trabaja con otras formaciones, como Coalición Canaria, en el Partido Demócrata Europeo. Tras un recorrido «apasionante e intenso» en el que ha bregado con «sectores, personas y organizaciones para que muchas de sus iniciativas formen parte de la legislación europea», este 2024 no encabezará la candidatura del PNV en las elecciones europeas. Este viernes estará en el Centro Cultural Cicca de la capital grancanaria para intervenir en el acto 'Hacia el nuevo pacto migratorio', organizado por Coalición Canaria y el Partido Demócrata Europeo.

–¿Por qué es necesario «promover la participación local en la respuesta europea ante el reto migratorio» como reza el subtítulo del acto en el que interviene este viernes?

–En este caso lo saben muy bien en Canarias. Las personas migrantes llegan a los municipios, a las localidades, y son las autoridades, los servicios de los que se disponen, los que tienen que organizar la acogida. Por tanto, no es posible construir una política migratoria a nivel europeo sin la intervención necesaria y la participación de las organizaciones locales y autoridades locales.

–¿Cómo cree que es la respuesta que se da desde Canarias a la inmigración?

–El presidente, Fernando Clavijo, ha estado desde el primer momento demandando la necesidad de dar soluciones. Además, la sociedad de las islas es muy solidaria, entienden este proceso migratorio y no lo consideran como un problema que les está abrumando y que les viene a quitar el pan de cada día, cosa que en otros lugares se escucha. Hay que agradecer a las autoridades y a la sociedad su perspectiva respecto a este fenómeno que es tan complicado.

–¿Cómo valora el acuerdo para la reforma del sistema europeo de migración y asilo?

-Hay dos cosas que son positivas:es la primera vez que hay un pacto global a nivel europeo, algo que veníamos demandando desde hace tantísimos años. Muchos países tenían entendido durante demasiado tiempo que el problema migratorio era un problema del sur, que no era europeo. Con la dimensión que ha tomado el asunto en todos los países al menos hemos conseguido darle una visión europea, se sabe que tiene que haber soluciones europeas. El otro aspecto positivo es la corresponsabilidad. En este acuerdo la hay entre los diferentes estados miembro. Ahora lo que esperamos es que podamos verlo en el Parlamento Europeo y por fin tengamos un marco regulatorio, al menos, sólido.

Izaskun Bilbao en Las Palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

–¿Qué efectos tendrá este nuevo pacto?

-Esperamos que se dé seguridad jurídica, que se cumpla de una vez por todas toda la legislación a nivel internacional y Europa del asilo, algo que no estamos haciendo bien. Unas personas necesitan asilo por cuestiones económicas o políticas y otras por cuestiones migratorias. También necesitamos intervenir de manera urgente en los países de origen. Nadie viene si tiene buenas condiciones en su país, así que estamos obligados a generar desarrollo económico para generar desarrollo social. Nuestros antepasados han emigrado a otros lugares por cuestiones económicas, así que estamos en la obligación de devolver a la historia y al mundo esa parte de la solidaridad que nosotros recibimos. Pero es necesario hacerlo de manera ordenada. Hay que controlar las fronteras porque Europa no tiene capacidad para que venga todo el mundo.

–El Gobierno de Canarias exige el reparto obligatorio de los menores migrantes entre comunidades. ¿Qué opina sobre ello?

–Como parlamentaria europea tengo una responsabilidad de la dimensión europea pero, como soy vasca, también desde las autoridades vascas hemos demandado constantemente a los sucesivos gobiernos del Estado español la necesidad de que haya un reparto equitativo. Creemos que ese debería ser un paso decisivo, con criterios claros, y hacer una acogida más humanitaria, que es lo que estamos demandando.

–En este caso entra en juego la determinación de la edad de las personas que llegan...

-Evidentemente, en muchos casos no se puede determinar la edad, tiene que haber mecanismos para saber que tipo de personas tenemos. Una persona menor necesita un tipo de acogida, una persona adulta necesita otro tipo de acogida, así que hay que mejorar la información, los datos y todo el conocimiento para hacer una buena gestión.

–¿Qué tareas se pueden llevar a cabo para integrar a las personas migrantes en la sociedad?

-La manera más fácil de integrarnos todos socialmente es a través de la formación, de los estudios o de los contratos de trabajo. Si miramos a cualquier lugar de Europa vemos que hay muchas personas migrantes que están haciendo el trabajo que nosotros no queremos hacer. Cuidados, hosterlería, limpieza, cortando los árboles. Sobre todo, las mujeres migrantes están sustituyendo la mano de obra de las mujeres europeas en el tema de los cuidados. La realidad es que muchas no tienen contrato porque no tienen los documentos, no tienen el reconocimiento, pero las tenemos entre nosotros haciendo un servicio que para nosotros es necesario. Todo eso hay que ordenarlo, hay que integrarlo, hay que incluirles en los procesos de formación, hay que facilitar que tengan los contratos laborales en las mismas condiciones que el resto de las personas.

–Se daría así un crecimiento de una población que está cada vez más envejecida...

-Les necesitamos. Europa tiene una realidad muy envejecida, cada vez tenemos menos hijos y necesitamos personas. Estamos viviendo un verdadero problema de empleos que no se cubren a nivel europeo porque no hay personas que los puedan cubrir. Aveces hablo con algunos compañeros que tienen un punto de vista diferente respecto al mío en cuanto a inmigración y les digo: 'Si no lo hacéis por criterios de humanidad, valores europeos, hacedlo por egoísmo, porque les necesitamos'.