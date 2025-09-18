Los eurodiputados piden frenar la inmigración ilegal con más control y cooperación en origen La delegación de parlamentarios de visita en Canarias reconoce el «acuciante desafío» para las islas y subraya que la presión migratoria debe ser un reto común de la UE

L. DEL ROSARIO GONZÁLEZ Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

La delegación de diputados del Parlamento Europeo que visita desde el lunes Canarias para conocer la situación migratoria en las islas elaborará un informe con recomendaciones tanto para la gobernanza europea como para las autoridades nacionales y locales. No obstante, avanzó este miércoles que cree que hay que profundizar en dos líneas de trabajo complementarias: por un lado, frenar la inmigración ilegal con más controles en la frontera y, por otro, cooperar con los países de origen de las personas que arriesgan sus vidas para llegar a Europa.

Así lo expresó en la rueda de prensa de valoración de la visita el presidente del grupo de parlamentarios que ha venido a Canarias, el polaco Bogdan Rzońca, del grupo Conservadores y Reformistas Europeos. Aunque aún deben consensuar el informe conjunto, Rzońca explicó que el viaje se basó en una petición relacionada con la necesidad de una acción conjunta por parte de la Unión Europea en materia de migración. La delegación, explicó, después de reunirse con diferentes representantes de ONG y colectivos e instituciones implicadas en la acogida, ha «tomado nota», dijo, «de la contribución positiva de los trabajadores migrantes» para la economía local. Y citó como ejemplo sectores como la hostelería, el turismo y la agricultura.

Sin embargo, en el otro lado de la balanza, añadió, se encuentra el «acuciante desafío que supone la migración ilegal». En este sentido, después de visitar el centro de acogida de Las Raíces, en Tenerife, y el Canarias 50 en Gran Canaria, han tomado nota, dijo, «de los retos que se desprenden de las presiones migratorias y que afectan a la población local residente en la región y también sobre la situación de los migrantes, en particular de menores extranjeros no acompañados».

Desde el punto de vista de los europarlamentarios, «hay que establecer un enfoque equilibrado y global para gestionar la migración legal y hacer frente a la migración ilegal».

Para Rzońca, se deben reforzar «las medidas de lucha contra la inmigración ilegal, incluyendo el tráfico de seres humanos y el contrabando, así como promover una cooperación más estrecha con terceros países en todos los ámbitos: los países de origen y los países de tránsito».

La visita a las islas, continuó, «ha confirmado que las autoridades e instituciones competentes deben superar los conflictos de competencias teniendo en cuenta la parte humana de esta ecuación». Rzońca dijo que las causas de la migración ilegal, que está detrás de las tragedias de los miles de personas que pierden la vida en el mar tratando de llegar a las costas europeas, es que «las mafias engañan» a las personas prometiéndoles que una vez en Europa van a tener de todo. «Hay que comenzar en los países de origen y continuar con solidaridad», advirtió, reconociendo, además, que «la migración es un desafío para toda la Unión Europea y no solo un problema para los Estados miembros individuales».

Más financiación

Rzońca también habló de la necesaria financiación para abordar el reto migratorio y recordó que Europa está elaborando los próximos presupuestos, dado que los actuales finalizan en el período 2026-27, y apuntó que ahí habría que tener en cuenta tanto la lucha contra las mafias que trafican con personas como la atención a quienes ya han llegado a Europa, especialmente a los menores migrantes no acompañados, «que no tienen la culpa de nada», afirmó.

Además de Rzońca, se trasladaron a las islas el italiano Sandro Ruotolo (grupo Socialistas y Demócratas) y el neerlandés Sebastián Kruis (grupo Patriotas por Europa), acompañados de los eurodiputados españoles Carmen Crespo, del PP; Sandra Gómez, del PSOE; y Jorge Buxadé, de Vox.