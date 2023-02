«Un estado sahararui es un dique de contención para Canarias»

- ¿Cuál es la radiografía de la situación del pueblo saharaui 50 años después?

- El Frente Polisario cumplirá 50 años en mayo, lo que demuestra la consolidación del movimiento de liberación y, sobre todo, la consolidación de la lucha y resistencia del pueblo saharaui, que ha logrado superar todas las coyunturas en su lucha por la autodeterminación y la independencia. Nos encontramos en un momento que a nivel internacional se caracteriza por la situación derivada de la guerra en Europa y en un escenario muy complicado en el que se intentan imponer cosas que no concuerdan con el derecho internacional y los derechos humanos. Hemos asistido a decisiones políticas por parte de algunos países, entre ellos España, que pretenden situarse al lado de las pretensiones expansionistas de Marruecos. Como pueblo saharaui y como Frente Polisario, redoblamos los esfuerzos y seguir trabajando con el movimiento solidario para que no nos impongan algo contrario al derecho internacional.

- ¿Después del cambio de posición de Pedro Sánchez sobre el Sáhara, que relación tienen con el Gobierno de España?

- Nosotros hemos suspendido las relaciones políticas con el Gobierno de España a raíz del giro sobre el Sáhara Occidental y le hemos reclamado revertir esa decisión y volver a la senda del derecho internacional y, sobre todo, a la política tradicional de España con respecto al Sáhara como potencia administradora que tiene responsabilidades y debe asumirlas. Lejos de eso, lo que ha hecho el Gobierno es inclinarse hacia la propuesta de una parte, de Marruecos, que ocupa de manera ilegal el territorio del Sáhara Occidental. Por tanto, mientras no se corrija esa posición, mantenemos las relaciones suspendidas. Dicho esto, seguimos trabajando con el movimiento solidario, con organizaciones políticas, con los grupos parlamentarios en las Cortes y en las autonomías. El Grupo Socialista se ha posicionado con su presidente y es una actitud que realmente no concuerda con el programa aprobado en su último congreso y se desmarca de sus propios principios respecto al pueblo saharaui.

-En el último año, en Canarias se han reactivado o creado organizaciones de amistad con Marruecos que reclaman mayor relación con el país vecino. Una persona influyente, como Jerónimo Saavedra, ha hablado de soluciones realistas frente a la «inútil batalla de la independencia».

- Bueno, está en la línea de la decisión del presidente del Gobierno. Marruecos tiene un lobby promarroquí en España formando principalmente por exaltos cargos del PSOE y el nombre que menciona es un ejemplo de ello. Por un lado, blanquean la decisión de Sánchez, y por otro blanquean la ocupación ilegal del Sáhara occidental. Se puede estar al lado del derecho internacional y apostar por lo que decida el pueblo saharaui mediante un referéndum de autodeterminación o estar al lado de la potencia ocupante y salir del marco de la legalidad internacional. Estas son organizaciones al servicio de los intereses de Marruecos que tratan de contrarrestar la solidaridad de la que goza el pueblo saharaui. Ese es el único fin por el que se han presentado en estos momentos, en que la causa saharaui está gozando de muchos éxitos. En las islas tenemos una plataforma de solidaridad muy amplia y consolidada y tratan de incidir negativamente en ella mediante este tipo de actuaciones orquestadas no solo en Canarias, sino en otros lugares de la UE, como se ha comprobado con el soborno durante años en el Parlamento Europeo para modificar sentencias contrarias al derecho internacional.

- ¿No cree que este proceso se prolonga ya demasiado?

- Falta una voluntad real por parte de los países influyentes que, evidentemente, lejos de presionar a Marruecos si incumple, intentan garantizar sus intereses económicos en detrimento del derecho internacional. No somos un pueblo ingenuo ni iluso, y sabemos que los intereses económicos en ocasiones están por encima del derecho internacional y los derechos humanos. Quien tiene que decir si estamos cansados o buscar soluciones imaginarias o realistas somos los saharauis, no necesitamos que nadie hable en nuestro nombre. Marruecos ofrece una autonomía y para eso no se necesita ningún padrino, simplemente aceptarla y nosotros no la aceptamos, porque llevamos medio siglo en la senda correcta que es la del derecho internacional. Estamos esperanzados de que las coyunturas políticas puedan cambiar y esperamos que la comunidad internacional entienda que la alternativa es otorgar al pueblo saharaui la posibilidad de decidir qué queremos ser. No nos oponemos a ninguna propuesta que Marruecos y sus aliados y sus lobbies consideran que es la solución realista. Que nos dejen pronunciarnos. Si lo impiden es porque temen que no va a salir. Intentar imponernos algo en contra de nuestra voluntad tampoco debería aceptarlo ningún demócrata ni ningún país con una democracia consolidada.

- Mantienen ustedes un conflicto bélico poco visible...

- Estamos en guerra desde 2020 con Marruecos, que utiliza diariamente drones para bombardear a militares y civiles saharauis. La guerra existe aunque Marruecos intenta silenciarla y ocultarla, pero cada vez menos porque ya se habla abiertamente de esa guerra.

-¿Les preocupa que pueda eternizarse, igual que la espera por el referéndum?

- Lo que se eterniza es la ocupación ilegal del territorio. La solución la deben buscar los organismos que tienen que aplicar el derecho internacional. Nosotros hemos aguantado 29 años esperando que la Minurso lleve a cabo un plan de paz, que consiste en celebrar el referéndum de autodeterminación. Qué pasa? Que Marruecos no confía en que la votación final sea favorable a su pretensión de autonomía o integración y por eso lo impide. Y ante eso, la comunidad internacional, los países influyentes, en vez de presionar a Marruecos para que acepte la legalidad internacional, intenta orientar toda la presión hacia la parte que considera más floja, que somos nosotros. Pero se está encontrando con la resistencia de un pueblo que lleva 50 años y seguirá lo que haga falta.

- ¿Como cree que afecta a Canarias?

- Nuestra lucha también es por el bien de los intereses de Canarias. Una guerra en el Sáhara Occidental puede afectar a los intereses económicos y en todos los ámbitos del archipiélago. La única solución para Canarias y para España -y España lo sabe pero no puede asumirlo-, es la existencia de un estado saharaui libre e independiente como dique de contención contra todos los males que azotan a Canarias, a España y Europa.