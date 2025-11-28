El Estado respalda a Canarias ante la UE en limitar la compra de vivienda a extranjeros no residentes El Gobierno de España acepta actualizar los criterios de reparto de fondos para que reflejen los sobrecostes de la construcción en el archipiélago

Un momento de la reunión del equipo canario de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad con el ministerio.

El Estado respalda a Canarias en su petición a la Unión Europea para limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes en las islas. Así lo explicó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, quien junto al el director del Instituto Canario de la vivienda (Icavi), Antonio Ortega, se reunieron este jueves con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. El Estado, además, ha aceptado «la gran mayoría» de las propuesta canarias al Plan Estatal de Vivienda, «para que este sea un instrumento que refleje la realidad canaria y sus particularidades», además de mostrar su respaldo «a la defensa que estamos realizando ante la Unión Europea para proteger el derecho a la vivienda de todos los canarios y canarias y limitar la compra de esta a extranjeros no residentes», explicó Rodríguez en un comunicado de prensa.

Durante la reunión, en la que también participaron el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas Parrón, y el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín, el Gobierno de España mostró su apoyo a la iniciativa canaria ya que, «junto con el auge del alquiler vacacional de corta duración, tensiona los precios, reduce la oferta destinada a residencia habitual y compromete la sostenibilidad social del territorio y el derecho de los canarias y canarias a acceder a una vivienda digna en el archipiélago», añade la nota. En esta línea, el consejero Pablo Rodríguez señaló en el mismo comunicado que «solo en los últimos años, un tercio de las compraventas en Canarias han sido realizadas por extranjeros no residentes. En un mercado con la oferta limitada y demanda creciente, esto impacta directamente que los canarios puedan desarrollar su proyecto de vida y encontrar un hogar digno».

Asimismo, Rodríguez añadió que «este respaldo» confirma que la propuesta canaria «es viable y necesaria para proteger el derecho a la vivienda de los residentes en Canarias, reforzando el papel de las regiones ultraperiféricas en la planificación de políticas de vivienda».

Cabe recordar que la pasada semana Canarias defendía ante la Comisión de Islas de la Unión Europea (UE), celebrada en Barcelona, su preocupación por la falta de una estrategia firme de las instituciones comunitarias para abordar asuntos prioritarios para los territorios insulares como una política de vivienda actualizada, con un enfoque normativo adaptado que permita proteger el acceso a la vivienda para la población local, reducir la vulnerabilidad de trabajadores y familias y garantizar un equilibrio sostenible entre actividad económica, cohesión social y derecho a la vivienda.

La ministra Isabel Rodríguez, por su parte, expresó en un comunicado enviado por el ministerio que Es`paña «apuesta por que Europa permita a los Estados miembros actuar en zonas tensionadas afectadas por la subida descontrolada de los precios y la tensión turística. Entre esas medidas, están que se prohíba la compraventa a especulativa de viviendas y la venta a fondos buitre.

Además, Rodríguez apostó en la reunión con priorizar el alquiler residencial sobre otras modalidades. Así, ha defendido una regulación valiente del alquiler turístico y la necesidad de avanzar en la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado tensionada de vivienda.

Por su parte, el director del Icavi, Antonio Ortega, apuntó en el comunicado que «el ministerio ha atendido el 80% de las propuestas» canarias al Plan Estatal de Vivienda. «Ahora corresponde perfilar cómo quedará cada actuación. En cuanto a los criterios de reparto, el Ministerio nos ha pedido que volvamos a plantearlos en la próxima Conferencia Sectorial, donde las comunidades autónomas podrán emitir su voto», dijo.

Entre las propuestas se incluye la actualización de los criterios de reparto de fondos -que actualmente contemplan parámetros de 1991-, para que reflejen la realidad socioeconómica actual, el reconocimiento de los sobrecostes asociados a la construcción y desarrollo de vivienda en Canarias debido a su insularidad, dispersión y logística particular.

Asimismo, se planteó la revisión de los umbrales de ingresos para poder acceder a vivienda pública o a ayudas.