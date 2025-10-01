El Estado oferta 70 plazas para asilados y las islas denuncian «lentitud» y las condiciones del Canarias 50 La consejera de Bienestar Social advierte de que el archipiélago sigue teniendo «un problema de saturación de los centros». Las islas se ofrecen a hacer las entrevistas a los chicos en sus centros.

La reunión interadministrativa celebrada este martes entre el Ministerio de Migraciones y la Consejería canaria de Bienestar Social para cumplir el auto del Tribunal Supremo sobre menores asilados terminó como las anteriores. El Estado avanza lentamente en la creación de plazas para los chicos con protección internacional en la península, y las islas se desesperan por la «lentitud» de las salidas, a lo que ahora añaden la denuncia por las condiciones del Canarias 50.

«Nos han dicho que en estos primeros 15 días de octubre habrá 69 salidas desde Canarias hacia centros en territorio peninsular. Y digo que se nos ha dicho porque lo mismo nos decían a mediados del mes de septiembre y, al final, de las 20 salidas semanales no hemos tenido ninguna», lamentó la consejera canaria, Candelaria Delgado.

La consejera también resaltó que el archipiélago sigue teniendo «un problema de saturación de los centros», pero también, advirtió, «entendemos que la situación de los menores migrantes en el Canarias 50 no es la adecuada, no era la adecuada en nuestros centros, pero tampoco es la adecuada en el Canarias 50».

Entrevistas en los propios centros de acogida

Además, explicó que se ha ofrecido a que se hagan las entrevistas personalizadas a los chicos en los centros de acogida, y no en el viejo acuartelamiento, que es un centro temporal de estancia mientras se decide qué recurso es el más adecuado. «Hemos propuesto hacer las entrevistas en nuestros centros y que ya salgan hacia la península y no tengan que pasar por el Canarias 50, porque muchas veces eso es lo que los retrotrae a no querer salir de Canarias», dijo Delgado.

La consejera también ha recordado que, por la lentitud de las derivaciones, muchos chicos están cumpliendo la mayoría de edad, pero que están «vigilantes» porque, como menores extutelados, tienen derecho a seguir en el sistema de protección internacional. Por todo ello, la consejera abundó que Canarias va a seguir informando al Supremo de que no se está cumpliendo con el auto.

Por su parte, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, dijo que además de estas 70 plazas se esperaba dar un «salto relevante» en la segunda quincena de octubre.

Primera salida exprés

Por otro lado, este lunes el Gobierno canario recibió la documentación para trasladar al primer menor extranjero no acompañado que llegó a las islas tras la entrada en vigor de la contingencia migratoria extraordinaria. Para ello había un plazo de quince días, que a juicio de las islas no se ha cumplido. «Recibimos ayer la resolución del traslado. Nosotros ahora lo hemos puesto en conocimiento de la comunidad a la que va a ser trasladado y estamos sacándoles los pasajes para ese traslado, en espera de que esa región nos diga que sí puede acoger a ese menor, porque la comunidad autónoma puede negarse y interponer los debidos recursos y demás», advirtió Delgado.

