El Estado estudia cómo puede participar Canarias en la gestión aeroportuaria

El Estado estudiará con Política Territorial la fórmula más adecuada para que Canarias participe en la gestión aeroportuaria. Así lo afirmó este martes la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, que, junto al secretario de Organización del partido, David Toledo, se reunió en la Cámara Baja con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y el director del gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Carlos Moreno.

Valido, que calificó la reunión de «satisfactoria», dijo que habían podido tomar en consideración asuntos que afectan a las islas y que aún no habían tratado, como la coparticipación en la gestión aeroportuaria. En este sentido, el Estado analizará cuál es el órgano necesario para que las islas «puedan tomar parte de las decisiones» que afectan a dicha materia. «Estamos teniendo problemas tanto en los controles de pasaportes de Tenerife Sur como en otras islas por falta de efectivos», dijo Valido. «Pero también en cuestiones tan diarias como son el mantenimiento de los jardines. No sé si saben que la empresa adjudicataria fue declarada en concurso. Nosotros no nos podemos permitir que los aeropuertos vivan este tipo de situaciones porque el turismo para nosotros es muy importante y es nuestra imagen para el mundo», añadió.

LOS TEMAS Aeropuertos Canarias pide entrar en los órganos de gestión aeroportuarias de las islas por su importancia turística.

La Palma También se ha solicitado que las administraciones de la isla queden ajenas a la regla de gasto .

Fletes Las islas quieren un mecanismo de actualización automática de los costes tipo de los fletes del transporte de mercancías.

En la conversación también surgió la necesidad de que se valore la exención de las reglas fiscales de gasto a las administraciones de la isla de La Palma. Según Valido, es importante que esto se admita porque la isla necesita reconstruir infraestructuras, mientras las administraciones no pueden echar mano de los remanentes. «No puede ser que haya cuestiones que no se ejecuten o que no se desarrollen o que no se puedan dar continuidad porque las administraciones, teniendo dinero para ello, teniendo el remanente en superávit, no pueden poner su dinero por las reglas fiscales», lamentó la diputada nacionalista ante los medios de comunicación.

Además —explicó Valido— se tocaron asuntos como los 50 millones de euros que Canarias no ha recibido aún por la atención a los menores migrantes, cifra que le dijeron se transferirá en los próximos días, y la revisión y actualización del POSEI, pues la actualización «ha generado un gasto de aproximadamente 25 millones». También «hay un compromiso de actualizar esas cifras y transferir aunque sea de forma retroactiva. Y hemos hablado también de que se convoque ya la Comisión Mixta de Transportes del Estado con Transportes del Gobierno canario para la actualización de los costes tipo de los fletes del transporte de mercancías», avanzó.

Para David Toledo, estas reuniones son «muy importantes» porque la política nacional está «crispada» y no permite tratar asuntos que «le interesan a Canarias». «Debemos seguir chequeando cada uno de los puntos que tiene la agenda de esta formación política nacionalista», dijo.

«La crispación hace mucho ruido y CC quiere trabajar» La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, lamentó ayer el ambiente político de Madrid y la «escalada de agresividad» que se vive. «La crispación hace mucho ruido y nosotros queremos trabajar», aseguró. Por eso, dijo, le planteaba al Gobierno asuntos que considera trascendentes para las islas y cuando fue preguntada por su apoyaba la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, como parece que va a solicitar el PP, Valido dijo que «depende». «Si nos va a decir algo nuevo. Ya veremos el objetivo que tiene y CC decidirá», explicó.