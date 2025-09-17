El Estado espera triplicar las derivaciones a la península de menores asilados desde octubre Entre esta y la próxima semana saldrán 44, pero Canarias pide agilizar el proceso: «llegan más de los que salen», dice la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado

Imagen de archivo de atención a migrantes en el muelle de La Restinga, en El Hierro, algunos de ellos menores.

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las dificultades para encontrar entidades que se hagan cargo de los menores extranjeros no acompañados con asilo en la península y la complejidad de abrir nuevas plazas en otras comunidades son las razones que esgrime el Gobierno de España para explicar la lenta derivación de estos chicos desde el Canarias 50. Sin embargo, este martes en la reunión interadministrativa el Estado le ha comunicado al Gobierno canario que entre la última semana de septiembre y la próxima de octubre la cifra podría «duplicarse o incluso triplicarse».

Así lo explicó este martes la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado. En declaraciones a los medios tras la reunión, Delgado se quejó del ritmo de las derivaciones de los menores con derecho a protección internacional. Canarias tutela a más de 900 y solo han salido un centenar. Además, añadió la responsable del área, las llegadas de cayucos siguen presionando el sistema de acogida canario. En las últimas embarcaciones han llegado 234 personas, 35 de ellas menores, dijo. «Llegan más de los que salen», afirmó Delgado.

El punto positivo de la reunión, que se celebra cada semana para dar cuenta del auto que dictó el Tribunal Supremo y que pone bajo responsabilidad estatal a los menores con refugio político, es que el Gobierno de España está concertando plazas y contratando a más personal.

Delgado reconoció que era difícil, y por lo mismo ha estado pasando Canarias «en los dos últimos años». Sin embargo, tras las últimas actuaciones del Gobierno de España, estarían en disposición a partir de octubre de triplicar esa acogida en la península.

Según la información difundida por el Ministerio de Migraciones y, en concreto, la secretaria de Estado, Pilar Cancela, la previsión es que un tercio de los menores solicitantes de asilo -algo más de 300- estén acogidos en los centros del sistema de protección internacional este mes, y que la cifra se incremente a 450 en las primeras semanas de octubre.

Cambio de ruta

En la reunión, Canarias preguntó al Estado por las previsiones de llegadas que tienen los ministerios afectados -Interior y Migraciones- este otoño a las costas canarias. Como dijo Delgado, con la intención de prepararse. Según la consejera de Bienestar Social, el Gobierno de España prevé que disminuyan las llegadas en la ruta Canarias desde Mauritania y Senegal, pues la colaboración con ambos países está dando sus frutos. Sin embargo, alertó Delgado, «la dificultad la han encontrado en Gambia», país ubicado al sur de Senegal, por lo que la ruta es más larga y peligrosa para las personas que se arriesgan a embarcarse.

Financiación europea

En la reunión interadministrativa también abordaron dos temas que Canarias ha estado tratando de poner en la agenda. El primero de ellos es que la Unión Europea, en el pacto migratorio, reconozca la figura de los menores migrantes solos. Precisamente este lunes, el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, habló de este asunto con una comitiva de europarlamentarios que visita las islas. La UE, dijo Clavijo, «debe abrir de manera urgente un debate específico sobre el distinto estatus de adultos y menores migrantes no acompañados, de forma que se reconozca la singularidad jurídica y la atención diferenciada que requieren los casi 5.000 niños, niñas y jóvenes que permanecen en la red de acogida del archipiélago».

Además, en la reunión se ha acordado trabajar de forma conjunta en la captación de fondos a través de los que se pueda sufragar la acogida de menores no acompañados que lleguen al archipiélago.