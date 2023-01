El Estado descarta financiar en solitario el convenio de obras hidráulicas de 2018 Transición Ecológica esgrime que la fórmula propuesta por el Gobierno canario no se ajusta a la ley de Régimen del Sector Público

El Estado no tiene previsto dar cumplimiento al protocolo que firmó con Canarias en diciembre de 2018, por el que se comprometía a suscribir tres convenios para llevar a cabo 186 actuaciones en obras hidráulicas con una inversión de 915 millones de euros.

Cuatro años después el Ministerio de Transición Ecológica no ha suscrito ninguno de esos tres convenios y en una repuesta escrita al senador de CC Fernando Clavijo reconoce que no está en sus planes financiar íntegramente las obras previstas, como plantea el Ejecutivo regional.

El departamento que dirige la ministra Teresa Ribera señala que desde la firma del protocolo han sido varias las reuniones celebradas entre las partes para definir el marco de colaboración, en las que la postura mantenida por la Comunidad Autónoma ha sido que la Administración General del Estado debe asumir en solitario la financiación de las inversiones necesarias para ejecutar las actuaciones.

Una fórmula que según Transición Ecológica « difiere de lo establecido en la Ley de Régimen del Sector Público, que ha redefinido el marco de los acuerdos de colaboración suscritos entre administraciones, y de la postura mantenida por la abogacía de Estado que «ya se ha pronunciado en el sentido de que en un convenio entre dos administraciones las obras a ejecutar no pueden estar financiadas únicamente por la Administración General del Estado», indica el Gobierno en su respuesta.

En concreto, el Ministerio esgrime que la abogacía del Estado se ha mostrado desfavorable a la firma de un acuerdo similar al planteado por el Gobierno de Canarias al exponer, en un informe solicitado, que «la estructura diseñada por la propuesta resulta paradójica» respecto a la idea que preside la normativa general de los convenios como instrumento de colaboración o cooperación, «que representan la puesta en común de medios para la consecución del interés común», como por las especificadas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, que prevé la participación conjunta en la realización y financiación de las obras.

El actual Gobierno canario, que llegó al poder medio año después de que se firmarse el protocolo con el Estado, apostó desde el principio por actualizar las actuaciones para dar prioridad a las que determinen los cabildos y porque las mayoría de las obras incluidas en el primer convenio, que nunca llegó a suscribirse, no contaban con proyecto redactado, declaración de impacto ambiental o suelo disponible, por lo que no se podían ejecutar.

Por su parte, Narvay Quintero, diputado de CC en el Parlamento canario y firmante del protocolo por su condición de consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo regional en 2018, considera que el Gobierno que preside Ángel Víctor Torres ha hecho «doble dejación» de sus responsabilidades, por no firmar el nuevo convenio que viene preparando desde hace muchos meses y por no exigir al Estado que cumpla lo que firmó en diciembre de 2018. A su juicio, Transición Ecológica no ha tenido nunca intención de aportar los casi 1.000 millones previstos.