Imagen del momento del entierro. Efe

Entierran en El Hierro a los cinco migrantes fallecidos durante su travesía en cayuco

Solo uno de los fallecidos pudo ser identificado, mientras las autoridades y servicios de emergencia relatan las duras condiciones de las travesías y la pérdida de más vidas en el mar

Efe

Valverde

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:43

Los cinco migrantes que fallecieron el pasado fin de semana tratando de alcanzar El Hierro a bordo de dos cayucos han sido enterrados este martes en el cementerio de El Mocanal, en Valverde.

Solo uno de ellos ha podido ser identificado como Souleymane Foreseri y el resto ha sido inhumados como con una numeración que refleja el día de la muerte y el número de la embarcación.

Cuatro de las migrantes fallecidos, con edades entre los 15 y los 35 años, iban a bordo de una embarcación en la que viajaban 121 personas, todos varones y varios de ellos menores, que se quedó sin comida, agua y combustible a unos 30 kilómetros al sur de El Hierro, y que fue rescatada por la salvamar Diphda de Salvamento Marítimo el pasado domingo por la mañana.

El otro varón muerto, identificado por un familiar que viajaba en la misma embarcación como Souleymane Foreseri, pertenecía al cayuco que llegó el sábado con 214 personas a bordo y cuyos tripulantes dijeron al tocar tierra que echaban en falta a uno de ellos, cuyo cuerpo fue encontrado por un bañista en la bahía de La Restinga, que dio la voz de alarma.

Los tripulantes de esta embarcación relataron asimismo a miembros de los servicios de emergencia que les atienden tras su llegada que durante su travesía habrían arrojado al mar los cuerpos sin vida de otros tres de sus compañeros.

A los actos funerarios han asistido una decena de personas, entre autoridades insulares, miembros de los servicios sanitarios y de emergencia, ONGs y ciudadanos a título particular.

