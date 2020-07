El PP pide el control a los precios de los billetes

El Grupo Parlamentario Popular considera que conviene adoptar de urgencia la medida adecuada que obligue a las compañías aéreas a preguntar por la condición de residente a la finalización del proceso de compra del billete abandonando las declaraciones gubernamentales y sustituyéndolas por los hechos gubernamentales.

El Partido Popular denuncia los excesivos precios de los billetes de desplazamientos aéreos en las Illes Balears e Islas Canarias, causando preocupación y alarma entre los residentes de los dos archipiélagos y más en un momento en que existe una restricción de movilidad derivada de las medidas impuestas durante el estado de alarma.

Una de las vías alegadas y reclamadas para el control de precios y por tanto para el control de posible fraude por las compañías aéreas en el descuento de residentes que se aplica al transporte de pasajeros por vía aérea en las Illes Balears y en las Islas Canarias es que la comunicación de la condición de residente de los usuarios se realice al final del proceso de compra de los billetes de transporte aéreo y no al inicio del proceso como sigue sucediendo en estos momentos, ya que ello permite controlar si el precio del billete es el mismo para un residente que para un no residente y sobre el cual aplicar el descuento.

El Grupo Parlamentario Popular, a iniciativa entre otros de Sergio Ramos, Senador por Gran Canaria y Asier Antona, Senador por designación del Parlamento Canario, propone a la aprobación en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una moción a La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado para que inste al Gobierno a adoptar con carácter inmediato, y en todo caso en el plazo improrrogable de 15 días, las medidas legales y/o reglamentarias que obliguen a las compañías aéreas a requerir la condición o no de residente en Illes Balears e Islas Canarias a la finalización del proceso de compra del billete de transporte aéreo e informar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de los precios de los vuelos tanto del inicio del proceso de compra como del final del mismo una vez aplicada la bonificación por residencia en las Illes Balears e Islas Canarias así como la tarifa aplicada a los no residentes en los mismos trayectos y vuelos, a los efectos evitar que existan precios distintos para quienes lo son y los que no.