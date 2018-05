El PP incluye a Navarro en las apuestas para el Ayuntamiento

El sudoku de las listas electorales en el PP empezará a encajar en el momento en que su líder, Asier Antona, anuncie en qué circunscripción se quiere presentar. Si su opción es La Palma -sería la primera vez que un candidato a la Presidencia se presente por una isla no capitalina-, Australia Navarro tendría nuevamente el camino expedito al Parlamento.

En cambio, si decide presentarse por Gran Canaria se produciría un movimiento de fichas respecto a las últimas elecciones. Y en este caso, el nombre de la portavoz parlamentaria, Australia Navarro, vendría a sumarse a las quinielas para encabezar la lista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, otro de los frentes abiertos en el PP tras la salida de Juan José Cardona a la Autoridad Portuaria.

La organización debe recomponer su situación en la capital grancanaria, a la que ayudan poco las encuestas. El actual jefe del grupo municipal, Ángel Sabroso, ha esgrimido razones personales para dar un paso atrás aunque «está a disposición del partido». En las apuestas va ganando enteros la diputada Australia Navarro, aunque también está en las quinielas el exconsejero insular José Miguel Álamo.

Hasta ahora, Navarro ha estado entre los nombres que se barajan al Cabildo, una posibilidad que rechazan desde distintos sectores del partido por entender más conveniente que la parlamentaria, después de haber sido candidata a la Presidencia y portavoz en la Cámara, continúe en el Parlamento porque «atesora una experiencia que no podemos desaprovechar». Entienden sin embargo que «sería un gran activo en el Ayuntamiento, una institución que queremos recuperar».

Los sondeos no ofrecen buenos datos al PP y Gran Canaria, donde ha tenido su principal nicho de votos en las Islas, no es una excepción. La candidatura al Cabildo se presenta igual de complicada y encontrar un perfil idóneo no parece fácil. En esta carrera, uno de los nombres que se ha puesto sobre la mesa es el del alcalde de Moya y senador por Gran Canaria, Poli Suárez.

Éste siempre ha mantenido que sólo estaría en el Ayuntamiento dos legislaturas -en la segunda duplicó el número de concejales obtenidos en la primera- y tiene en su haber uno de los mejores resultados en toda España de un alcalde del PP en 2015. Desde el PP se apunta que Suárez sería una magnífica opción para el Cabildo, una institución que ya conoce puesto que fue consejero en la oposición, pero no todo el partido apoyaría esta propuesta.