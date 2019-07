El PP abre expediente de expulsión contra sus «dirigentes» en La Palma

La dirección nacional el PP confirmó ayer la apertura de expediente de expulsión contra los miembros del partido en la isla de La Palma que incumplieron la directriz expresa de no suscribir ni promover ninguna moción de censura en contra de CC, formación a la que Génova considera socio preferente en las islas.

Tras el silencio inicial con el que la cúpula popular reaccionó el miércoles a la presentación de la censura suscrita por sus representantes y el PSOE en el Cabildo de La Palma para desalojar a CC, que de prosperar convertirá en presidente de la corporación insular al popular Mariano Hernández Zapata en el pleno extraordinario del día 24, ayer la dirección del PP sí se pronunció para hacer pública su reacción ante la indisciplina.

Fuentes del partido avanzaron que se ha adoptado la decisión de abrir expediente de expulsión «a los dirigentes de La Palma que han desobedecido la directriz de la dirección regional y de la dirección nacional». Aunque la escueta reacción de Génova no especifica contra qué personas en concreto va a iniciar las medidas disciplinarias, el hecho de que no señale expresamente a los seis consejeros del cabildo y se refiera a «los dirigentes» en general deja abierta la puerta a que el expediente de expulsión afecte también a otros miembros del PP palmero que respaldan la censura aunque no la hayan suscrito, puesto que la iniciativa para desbancar de la presidencia del Cabildo a la nacionalista Nieves Lady Barreto cuenta con el apoyo unánime de la junta directiva insular del partido.

Ahora será el Comité de Derechos y Garantías del PP el órgano encargado de analizar la actuación de los populares palmeros y dirimir responsabilidades.