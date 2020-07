El giro de Ciudadanos debilita a CC y NC ante los Presupuestos

Pedro Sánchez lleva dos años en la Moncloa y aún no ha podido aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) adaptados a las políticas de su Gobierno, las cuentas vigentes son las que elaboró Cristóbal Montoro bajo el mandato de Rajoy para el año 2018, prorrogadas durante dos ejercicios consecutivos y ya absolutamente desfasadas.

Tras la pandemia de la covid-19 el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos necesita imperiosamente recabar apoyos para sacar adelante unos Presupuestos de reconstrucción para 2021, que permitan hacer frente al impacto de la crisis social y económica causada por el virus. Si no lo logra se acaba la legislatura. En el duelo de fuerzas que ahora se abre, Sánchez no tiene ni siquiera asegurado el respaldo del bloque de partidos que posibilitaron su investidura en enero tras la repetición electoral del 10N. Pero el giro que Inés Arrimadas ha dado a Ciudadanos en las últimas semanas, alejando a su formación de posturas inflexibles para colocarlo en disposición de facilitar consensos, abre una nueva vía a la negociación presupuestaria.

La intención de Cs de recuperar la imagen perdida de partido útil con capacidad de diálogo y la posibilidad de que sus diez escaños contribuyan a sumar la mayoría que Sánchez necesita, restan sin embargo fuerza negociadora a CC y NC, las dos formaciones nacionalistas canarias que con un escaño cada una podrían ver como su voto deja de ser determinante para aprobar los Presupuestos de 2021. En los de 2017 y 2018 tuvieron un peso específico que rentabilizaron en acuerdos para engrosar la ficha financiera de las islas en las cuentas estatales que mejor han tratado a Canarias, según ambas formaciones.

«La negociación de los Presupuestos se sabe cómo empieza pero no cómo acaba», señala el diputado de NC, Pedro Quevedo, en relación al peso que al final pueda tener cada voto ante posibles desmarques de potenciales socios del Ejecutivo, «el Gobierno tiene que buscar el máximo consenso desde el punto de vista cuantitativo pero también cualitativo y espero que eso lo tenga en consideración a la hora de negociar, porque a Sánchez no le sobran los apoyos y a nosotros no nos faltan argumentos ni razones», añade.

Desde esta perspectiva, los nacionalistas buscan consolidar el máximo grado de compromiso del Gobierno con Canarias en el proceso de reconstrucción social y económica para allanar el camino a una negociación presupuestaria que no se presenta fácil. En esa línea se encuadra la moción impulsada por NC sobre un trato diferenciado al archipiélago en materia turística, que se aprobó por amplia mayoría y sin votos en contra, o el empeño del propio Quevedo en que el presidente del Gobierno y el Congreso asuman y garanticen el cumplimiento al plan de reactivación de Canarias suscrito en las islas el 30 de mayo.

La diputada de CC, Ana Oramas, reclama asimismo que la negociación de las cuentas de 2021 parta como mínimo de la dotación financiera recogida para las islas en los últimos presupuestos aprobados -los de 2018- y del respeto a los convenios bilaterales en materia de empleo, infraestructuras turísticas, lucha contra la pobreza o carreteras, aunque sus reiterados intentos de que el Estado abone a las islas alguna de las partidas pendientes de 2019 y del ejercicio en curso han caído por el momento en saco roto.